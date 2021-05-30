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Политика
«Схватили - и в бус». В Беларуси у дома задержан главред Hrodna.life
30 мая, 2021 15:47
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Pixabay
В Беларуси задержан главный редактор белорусского портала Hrodna.life Алексей Шота, сообщила его супруга. По словам женщины, все произошло прямо у дома журналиста.
«Приехал автобус, его схватили неизвестные люди - и в автобус», - сказала она.
Ранее журналист был сотрудником оппозиционного сайта TUT.BY, работа которого в настоящий момент прекращена силовикаи из-за нарушений.
Против владельцев сайта возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов против. Причина задержания пока неизвестна, пишут РИА «Новости».
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