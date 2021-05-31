Арестованной в Беларуси россиянке сегодня предъявят обвинение
В понедельник, 31 мая россиянке Софье Сапеге будет предъявлено обвинение. Об этом рассказал ее адвокат Александр Филанович.
По словам Филановича, сегодня будет рассмотрена жалоба на задержание гражданки России. Также ей будет предъявлено обвинение, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Напомним, 23 мая в Минске был вынужден совершить экстренную посадку, летевший из Греции в Литву самолет компании Ryanair, из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta (признан в Беларуси экстремистским), его задержали.
Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Также этим бортом летела Сапега – девушка оппозиционера. Россиянку подозревают в разжигании ненависти. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее в интервью «Русской планете» председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных, ответил на вопрос: «Вернет ли Минск россиянку Софью Сапегу на родину, чтобы суд проходил в России»?