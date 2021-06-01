Россиян не будут выпускать на отдых в Турцию
Ограничение авиасообщения между Турцией и РФ сохранится и после 1 июня.
Решение об этом принял российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что Россия не согласилась возобновить авиасообщение с Турцией якобы ранее середины июня. 24 мая делегация из Турции на переговорах у вице-премьера России Татьяны Голиковой предложила постепенно возобновлять авиасообщение, начиная с курортных городов.
31 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара рассчитывает на скорое возобновление авиасообщения с РФ, поскольку заболеваемость коронавирусом в Турции снизилась. Он отметил, что Россия утверждала, что решение о введении ограничений на перелеты не было политическим и связано исключительно с COVID-19, сообщает РБК.
Ранее российская авиакомпания S7 сняла с продажи билеты в Турцию с датами вплоть до 30 октября включительно. Как раз в этот день заканчивается летний период навигации. Кроме того, «Аэрофлот» прекратил продажу билетов на июньские рейсы в Турцию.
Россия прекратила авиасообщение с Турцией до 1 июня в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Для оценки перспектив возобновления авиасообщения в страну должна отправиться российская делегация.