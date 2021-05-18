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Турция отменяется до 30 октября? Билеты сняли с продажи до конца курортного сезона
18 мая, 2021 17:58
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Wolfgang Minich/picture alliance/globallookpress
Российская авиакомпания S7 сняла с продажи билеты в Турцию с датами вплоть до 30 октября включительно. Как раз в этот день заканчивается летний период навигации.
Об отмене рейсов сообщила пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова. Она объяснила решение неопределенностью по турецкому направлению.
Компания готова открыть продажу билетов в случае восстановления авиасообщения, пишет РБК.
Накануне «Аэрофлот» прекратил продажу билетов на июньские рейсы в Турцию.
Напомним, Россия прекратила авиасообщение с Турцией до 1 июня в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Для оценки перспектив возобновления авиасообщения в страну должна отправиться российская делегация.
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