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Турция отменяется до 30 октября? Билеты сняли с продажи до конца курортного сезона

Лилия Караева
18 мая, 2021 17:58
1 мин
Лилия Караева
18 мая, 2021 17:58
1 мин
S7
Wolfgang Minich/picture alliance/globallookpress

Российская авиакомпания S7 сняла с продажи билеты в Турцию с датами вплоть до 30 октября включительно. Как раз в этот день заканчивается летний период навигации.

Об отмене рейсов сообщила пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова. Она объяснила решение неопределенностью по турецкому направлению.

Компания готова открыть продажу билетов в случае восстановления авиасообщения, пишет РБК.

Накануне «Аэрофлот» прекратил продажу билетов на июньские рейсы в Турцию.

Напомним, Россия прекратила авиасообщение с Турцией до 1 июня в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Для оценки перспектив возобновления авиасообщения в страну должна отправиться российская делегация.

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ТЕГИ
Турция
Россия
S7
Курортный сезон
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