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Коронавирусный оперативный штаб опроверг закрытие авиасообщения, но «Аэрофлот» что-то знает

Антон Мельников
17 мая, 2021 23:50
1 мин
Антон Мельников
17 мая, 2021 23:50
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Источник в российской туриндустрии сообщил, что власти РФ планируют продлить приостановку авиасообщения с Турцией до конца июня. По его словам, такое решение было принято в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Об этом он сообщил в эфире телеканала «РБК».

Позднее представители оперштаба информацию о продлении ограничений опровергли. В штабе отметили, что приостановка полетов в Турцию истекает 1 июня.
Несмотря на опровержение, российская авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение прекратить продавать и отменить ранее купленные билеты в Турцию на июнь. Перевозчик продолжит выполнять только разрешенные оперштабом рейсы между российской и турецкой столицами два раза в неделю. Об этом «РБК» рассказал представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.

По его словам, авиакомпания пересмотрит расписание полётов, как только «появятся другие решения» штаба правительства.

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ТЕГИ
Турция
Туризм
Аэрофлот
Оперштаб
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