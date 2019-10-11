Россия заслужила других Героев

Последние годы в нашей стране воцарилась мода на присвоение званий Героя России высокопоставленным чиновникам. В начале октября газета «Ведомости» сообщила, что Золотую звезду получил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Таким образом, президент РФ Владимир Путин отметил вклад управленца в развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

В июле прошлого года, по информации газеты «Коммерсант», закрытым указом звание Героя России было присвоено Сергею Кириенко (бывшему руководителю «Ростатома», ныне — первому заместителю главы администрации президента) и экс-замминистра обороны Юрию Борисову, который сейчас на должности вице-премьера продолжает курировать ОПК.

Присвоение Золотых звёзд, причём в непубличном порядке, вызвало большой резонанс. Российское общество по-прежнему не получило ответов на вопрос о том, за какой «героизм» Чемезов, Кириенко и Борисов могли быть удостоены высших государственных наград.

Немногословный закон

В законе РФ «Об установлении звания Героя Российской Федерации» говорится, что Золотая звезда может быть вручена «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига». Единственным лицом, которое может награждать Героев, является президент РФ. Закон очень немногословен и в нём не перечисляется список конкретных деяний претендента на Золотую звезду.

В документе содержится упоминание о льготах, которые получает Герой. В отдельном законе указано, что обладателю Золотой звезды (или его родственникам в случае кончины или посмертного награждения) начисляется ежемесячная сумма, которая не облагается налогом (примерно 75 тысяч рублей)

Герои и члены их семей в приоритетном порядке могут пользоваться услугами государственной медицины, им гарантируется бесплатная госпитализация и лечение, первоочередное получение бесплатной путевки в санаторий или дом отдыха. Герои не платят коммуналку и получают возможность значительно улучшить свои жилищные условия.

Кроме того, обладатели Золотых звёзд могут бесплатно пользоваться всеми видами общественного транспорта и дважды в год путешествовать поездом в двухместных купе СВ.

Очевидно, что подобные льготы имеют большое значение для «простых смертных». Присвоение звания Героя России автоматически обеспечивает достойную жизнь военнослужащим, космонавтам, учёным и их родственникам (то есть тем лицам, которые чаще награждаются). Геройски воевавший в Сирии офицер может быть уверен в том, что он и его семья будут жить в комфорте и достатке. Также государство гарантирует опеку семьям погибших военнослужащим. И это, безусловно, справедливо.

В 2016 году в разгар боевых действий в арабской республике Золотые звезды были присвоены 26 гражданам, почти все они — военнослужащие. В частности, Героями России посмертно стали подполковник ВКС Олег Пешков, авианаводчик, старший лейтенант Сил специальных операций Александр Прохоренко, командир 55-го отдельного вертолётного полка Ряфагать Хабибуллин, гвардии майор, лётчик Роман Филипов

Символично, что первая звезда Героя России была присвоена начальнику Липецкого центра боевой подготовки ВВС, генерал-майору Суламбеку Осканову. 7 февраля 1992 года он ценой своей жизни предотвратил падение на населённый пункт истребителя МиГ-29, у которого отказала техника.

Коллекционирование госнаград

С чем же связан дождь из Золотых звёзд, который пролился на приближённых к президенту управленцев? Политологи объясняют щедрость Путина двумя причинами: поощрением за личную преданность и достижения в оборонном секторе.

Сложно спорить с тем, что Кириенко, Чемезов и Борисов являются компонентными госдеятелями. Их положительный вклад в развитие оборонного сектора неоспорим. Однако решить хронические проблемы ОПК, которые позволили бы РФ совершить технологический рывок, они не смогли.

Как неоднократно писала «Русская Планета», производители вооружения страдают от долговой нагрузки, испытывают дефицит квалифицированных специалистов, страдают от нехватки качественного оборудования. Никаких экономических чудес Чемезов, Кириенко и Борисов не сотворили.

В чём же тогда заключается «героизм» вышеперечисленных управленцев? Ведь закон, пусть и не содержит чётких критериев, но требует от обладателей Золотых звёзд заслуг, связанных «с совершением геройского подвига». Почему их поощрение президент не ограничил, например, орденами «За заслуги перед Отечеством»?

В случае Чемезова — это невозможно, поскольку он уже является полным кавалером данного ордена. У главы «Ростеха» уже столько орденов и медалей, что их в прямом смысле некуда вешать на пиджаке. У Борисова — аналогичная ситуация. На их фоне Кириенко — образец скромности

Неуёмная тяга к коллекционированию госнаград — отличительная черта отечественной элиты. В советские годы даже не самые влиятельные номенклатурные работники могли похвастаться десятками (а иногда — и сотнями) самых разнообразных орденов и медалей. Сейчас, помимо государства, огромное количество наград высокопоставленным чиновникам раздают субъекты федерации (в основном республиканские власти) и РПЦ.

Сложившаяся ситуация свидетельствует об отсутствии моральной дисциплины в рядах политической элиты РФ. Однако гораздо более отвратительным явлением в нашей стране стала практика вручения медали «Участнику военной операции в Сирии». Наряду с боевыми офицерами эту награду получают артисты, посетившую с концертами арабскую республику.

Например, в феврале 2018 года по приказу министра обороны Сергея Шойгу медали «Участнику военной операции в Сирии» были выданы циркачам и квнщикам: Эдгарду Запашному, Евгению Минину, Николаю Коновалову, Анвару Саттарову, Артём Бобцову, Гарику Петросяну, Михаилу Ермакову, Анастасии Трушиной и Валентиной Трушиной

К чему приводит творящаяся вакханалия в системе госнаграждения? Прямым её следствием является обесценивание даже такого высокого звания как Герой России. Ну как можно поставить в один ряд пожертвовавших собой в Сирии военнослужащих с Чемезовым, Кириенко и Борисовым?! Зачем такую практику поощряет Кремль?

Складывается впечатление, что Россия (вероятно, невольно) перенимает худшие черты Советского Союза, когда Золотую звезду можно было получить, по сути, за многолетнюю лояльность «партийной линии»

Закон «Об установлении звания Героя Российской Федерации» необходимо расширить и прописать в нём чёткие критерии присвоения Золотой звезды. На эту награду должны претендовать только военнослужащие, космонавты, выдающиеся учёные и гражданские, пожертвовавшие собой ради спасения людских жизней.