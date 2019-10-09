Ловушка для российской оборонки

По итогам 2019 года доля современной и модернизированной военной техники в российской армии составит 68%. Об этом на селекторном совещании сообщил министр обороны Сергей Шойгу. На сегодняшний день войска получили 2,3 тыс. единиц вооружения, по основным образцам плановые показатели закупок и модернизации выполнены на 47%.

С приходом Шойгу на Фрунзенскую набережную доля современной и модернизированной военной техники стала своеобразной лакмусовой бумажкой процесса перевооружения Вооружённых сил. Считается, что в период руководства нынешнего министра этот показатель увеличился в несколько раз. В 2012 году он составлял 16%, в 2016 году достиг 58,3% и вот сейчас приближается к 70%.

Динамике роста доли современного вооружения уделяется огромное внимание. Эту цифру руководство РФ использует для демонстрации успехов в укреплении военной мощи российской армии. Однако плановые цифры на 2019 год постоянно пересматривались

В 2016 году президент рассчитывал, что доля современного оружия в армии к 2020 году составит 70%, но уже в 2017 году этот показатель был перенесён на год вперёд. Эксперты связывают корректировку планов главным образом с проблемами в импортозамещении и падением Гособоронзаказа (ГОЗ).

Пик расходов на военные нужды и как следствие — заказов для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) был пройден в 2016 году. В 2017 году доля военного бюджета в структуре национального ВВП сократилась с примерно 4,3% до 2,8-2,9%. В абсолютных цифрах расходы на оборону составляют 46 миллиардов долларов и не меняются последние три года (учитывая нынешний год).

При этом задачи в сфере импортозамещения и перевооружения остались практически неизменными. По крайней мере об их кардинальном пересмотре ни президент, ни министр обороны, ни курирующий оборонку вице-премьер Юрий Борисов публично не объявляли.

Как и прежде, глава государства требует от Минобороны и ОПК достижения максимально возможного уровня технологической независимости от Запада и Украины

Кроме того, на оборонку была возложена ещё одна обязанность — увеличить производство продукции двойного назначения до 50% к 2030 году. Речь идёт о процессе, который советскому поколению, известен как «конверсия», в наше время его принято именовать «диверсификацией».

По состоянию на конец 2018 года доля гражданской продукции отечественного ОПК составляла менее 21%. В сентябре на пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников (Ижевск) Путин назвал данный показатель «неплохим», но «всё-таки недостаточным».

В представлении президента процесс диверсификации должен превратить оборонный сектор в локомотив технологического развития России. Не секрет, что на ОПК работает огромное количество научных коллективов, а изделия, которые первоначально создавались для нужд армии, нередко оказывались широко востребованными на гражданском рынке.

Пожалуй, наибольших успехов в диверсификации достигли Соединённые Штаты, столкнувшиеся с необходимостью резкого снижения военных расходов из-за окончания холодной войны. Большинство оборонных корпораций, лишившиеся заказов Пентагона, смогли найти свою нишу на рынке гражданской продукции (хотя некоторые предприятия постигла финансовая катастрофа)

Может ли Россия повторить успех конверсии США? Проблемами на пути диверсификации (об этом неоднократно говорилось на совещании по вопросам развития ОПК) является отсутствие в РФ ёмкого гражданского рынка и слабые экспортные возможности оборонных предприятий, в том числе из-за действующего санкционного режима.

Американцы смогли перевести оборонку на гражданские рельсы благодаря колоссальному по объёму потенциальному рынку сбыта. Помимо высокого внутреннего спроса, большой покупательной способностью обладают союзники, представленные преимущественно богатыми странами Европы и Восточной Азии.

Также перед Соединёнными Штатами не стояла задача по импортозамещению. Оборонка США занимает лидерские позиции далеко не во всех сферах, но в этом у американцев нет никакой необходимости. Не опасаясь политических рисков, наши заокеанские «партнёры» размещают заказы на создание перспективных изделий, в том числе для нужд Пентагона, за рубежом.

Например, плодом коллективных усилий должны стать новейшие спутники Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Утверждается, что они смогут в течение нескольких минут определять тип запущенной ракеты, траекторию её полета и место предполагаемого удара (районы приземления боевых частей)

При этом наша страна испытывает хронические проблемы с орбитальной группировкой. Западные санкции лишили Россию современной электронно-компонентной базы. Отечественные аналоги оказались слишком громоздкими и тяжёлыми. В целом российская электроника менее качественная и, скорее всего, дефицит критически важных изделий сейчас восполняет только китайский импорт.

Иными словами, Соединённые Штаты способны без труда аккумулировать научно-технологический потенциал развитой части мира в собственных национальных интересах. А военно-политическая гегемония позволяет США навязывать союзникам контракты на поставку разнообразной продукции, производство которой не окупилось на внутреннем рынке.

Таким образом главными препятствиями на пути построения в России по-настоящему эффективного оборонного сектора являются отсутствие мощного геополитического влияния, военно-политических союзников из когорты развитых государств, а также слабая экономика

В СССР расходы на содержание ОПК также не покрывались продажами и отягощали ситуацию с производством гражданской продукции и в экономике в целом. Однако у Москвы была возможность заключать крупные экспортные контракты с союзниками по ОВД и десятками дружественных государств.

Советский Союз не всегда пользовался своим потенциалом, да и само понятие «рынок» в тот период отсутствовало. Однако у Москвы были весьма значительные возможности для навязывания экспортных сделок и организации кооперации с зарубежными государствами (например, ГДР, Польша и Чехословакия были в соцлагере флагманами научно-технического прогресса).

Импортозамещение в современной России может превратиться в финансовую ловушку из-за отсутствия спроса внутри страны и за рубежом. Слишком велик риск того, что вложения в разработку значительной части номенклатуры отечественных высокотехнологичных изделий не окупятся, причём разница между объёмами инвестиций и продаж может оказаться гигантской.

В таких условиях директорат ОПК будет вынужден резко поднимать цены на свою продукцию, получая в ответ упрёки со стороны заказчиков, включая Минобороны. Очевидно, что Россия не может развиваться в международной изоляции, ориентируясь на внутренний спрос

Выходом из этой ситуации может стать тесное сотрудничество по военно-технической линии хотя бы с одним из крупных и технологически развитых государств. На текущий момент безальтернативным партнёром РФ является Китай. Поднебесная для России — это огромный потенциальный рынок сбыта, однако насколько Пекин готов поделиться им с нашей страной — пока не очень понятно.