Россия и Беларусь вместе ответят на санкции Запада за «воздушное пиратство» Лукашенко
После введения санкций против Минска в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair будут приняты ответные меры. Беларусь отреагирует на ограничения вместе с Россей - конкретные меры разрабатываются.
Об этом на правительственном совещании заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Ответные меры прорабатывают правительства обеих стран.
Лукашенко поручил премьер-министру республики Роману Головченко «не затягивать решение этого вопроса». Что именно готовят страны, не раскрывается.
«Это все должно быть разумно, не наскоком, не надо стрелять себе в ногу, в руку, а то еще и в голову», - оценил Лукашенко будущие санкции России и Беларуси. Его слова приводит сайт «СБ. Беларусь сегодня».
Ранее Евросоюз предупредил президента Беларуси о грядущем пакете санкций. Он будет началом серьезного санкционного давления, если страна не пойдет на уступки.
О введении санкций заговорили после принудительной посадки в Минске самолета с оппозиционером на борту. Лукашенко фактически признался: приказ посадить рейс отдал он. Президент решил, что действовал законно. В причастности к посадке также обвинили Россию. Канцлер Германии Ангела Меркель встала на сторону российского государства.