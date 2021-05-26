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Русская планета
Политика

Ангела Меркель встала на сторону России в деле о посадке самолета Ryanair

Артем Денисов
26 мая, 2021 02:01
2 мин
Артем Денисов
26 мая, 2021 02:01
2 мин
Kremlin Pool/via Global Look Press
Kremlin Pool/via Global Look Press

Россию и Беларусь связывают тесные отношения, однако это не может автоматически обозначать причастность Москвы к посадке авиалайнера Ryanair.

Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, никаких подтверждающих это сведений нет. Она отметила, что по этой причине саммит Европейского совета не стал давать оценку «этим обстоятельствам». Как отметила Меркель, если у нее состоится разговор с лидером России Владимиром Путиным, то эта тема будет в повестке, сообщает РИА «Новости».

Тем временем, Великобритания рассмотрит возможность введения ограничительных мер против российского трубопровода «Северный поток-2» из-за инцидента с лайнером Ryanai.

Как сообщил министр иностранных дел страны Доминик Рааб, «трудно поверить», что инцидент с рейсом Ryanair в Минске произошел «без молчаливого согласия Москвы».

Лайнер Ryanair экстренно сел в аэропорту Минска 23 мая. Причиной называлось минирование борта. При проверке документов у пассажиров был задержан оппозиционер Роман Протасевич. Его арестовали и поместили в СИЗО.

Ранее по теме:  Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать эфир о полете советского космонавта
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