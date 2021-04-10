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Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать эфир о полете советского космонавта

Роскомнадзор требует снять все ограничения с трансляций эфира Russia Today, который посвящен первому полету в космос советского космонавта Юрия Гагарина.

Ведомство направило руководству соцсети Facebook письмо и потребовало объяснить причину блокировки.

«Подобные действия американской интернет-компании вновь нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры, ограничивающим доступ к материалам о достижениях России в космосе, развитии отечественных технологий и науки, позволивших осуществить первый в истории полет человека в космос», - считают в Роскомнадзоре.

Ранее сообщалось, что американская популярная социальная сеть заблокировала стрим российского канала, мотивировав это нарушением авторских прав, пишет РБК.