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Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать эфир о полете советского космонавта

Сергей Михневич
10 апреля, 2021 15:32
1 мин
Сергей Михневич
10 апреля, 2021 15:32
1 мин
Thiago Prudencio/Globallookpress.com
Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать эфир о полете советского космонавта

Роскомнадзор требует снять все ограничения с трансляций эфира Russia Today, который посвящен первому полету в космос советского космонавта Юрия Гагарина.

Ведомство направило руководству соцсети Facebook письмо и потребовало объяснить причину блокировки.

«Подобные действия американской интернет-компании вновь нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры, ограничивающим доступ к материалам о достижениях России в космосе, развитии отечественных технологий и науки, позволивших осуществить первый в истории полет человека в космос», - считают в Роскомнадзоре.

Ранее сообщалось, что американская популярная социальная сеть заблокировала стрим российского канала, мотивировав это нарушением авторских прав, пишет РБК.

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