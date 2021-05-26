Приказ посадить Ryanair отдал Лукашенко: диктатор «признался» в совершении «акта терроризма»
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поступил законно, отдав приказ посадить самолет Ryanair в Минске.
Глава республики заявил, что сообщение о минировании воздушного судна поступило из Швейцарии.
«Как мы должны были поступить на фоне каскада «минирования» в РБ с айпи-адресов Польши?» - сказал белорусский лидер.
По словам Лукашенко, самолет «развернули», когда он был недалеко от БелАЭС.
«А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности? Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам», - сказал президент Беларуси. Его слова приводит Telegram-канал «Подъем».
Глава государства добавил, что истребитель МиГ-29 не принуждал лайнер к посадке. Он отметил, что задача истребителя - выводить самолет на посадку в критической ситуации.