Приказ посадить Ryanair отдал Лукашенко: диктатор «признался» в совершении «акта терроризма»

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поступил законно, отдав приказ посадить самолет Ryanair в Минске.

Глава республики заявил, что сообщение о минировании воздушного судна поступило из Швейцарии.

«Как мы должны были поступить на фоне каскада «минирования» в РБ с айпи-адресов Польши?» - сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, самолет «развернули», когда он был недалеко от БелАЭС.

«А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности? Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам», - сказал президент Беларуси. Его слова приводит Telegram-канал «Подъем».

Глава государства добавил, что истребитель МиГ-29 не принуждал лайнер к посадке. Он отметил, что задача истребителя - выводить самолет на посадку в критической ситуации.