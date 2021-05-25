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Официальный Минск опубликовал и тут же «скрыл» переговоры пилота Ryanair с белорусским диспетчером

Лилия Караева
25 мая, 2021 14:47
1 мин
Лилия Караева
25 мая, 2021 14:47
1 мин
Ryanair
Darius Mataitis via www.imago-im/www.imago-images.de/

Появилась расшифровка переговоров пилотов рейса Ryanair с белорусскими диспетчерами. Фрагмент опубликовало Министерство транспорта Беларуси.

Как следует из него, в 9:30 диспетчер минского аэропорта со ссылкой на спецслужбы сообщил о бомбе на борту, которая может быть активирована над Вильнюсом. Далее диспетчер рассказал о полученном электронном письме с угрозами и призвал экстренно посадить самолет «по соображениям безопасности».

После этого пилот спросил, от кого поступила данная рекомендация: компании Ryanair, из Афин или аэропорта Минска?

Диспетчер ответил: «Это наша рекомендация».

Опубликованный фрагмент заканчивается в 9:57, когда обсуждаются детали посадки.

Напомним, речь идет об инциденте 23 мая, когда в Минске экстренно сел самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. На борту был основатель оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич - его задержали вместе с девушкой. В нелегитимной посадке обвинили президента Беларуси Александра Лукашенко.

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