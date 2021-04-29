Российских дипломатов снова «гонят» из Европы. Еще одна страна высылает сотрудника посольства РФ

Политика

Российский дипломат объявлен персоной нон грата в Болгарии. Соответствующее заявление выпустило министерство иностранных дел республики.

Согласно опубликованному на сайте ведомства сообщению, накануне глава МИД Болгарии Екатерина Захариева «провела обстоятельный и серьезный разговор» с российским представителем.

Кроме того, в сообщении отмечается, что Болгария рассчитывает на помощь России в расследовании взрывов на оружейных складах в республики. В причастности к этим инцидентам ранее были обвинены шесть россиян.

«Болгария желает поддерживать равноправные и взаимовыгодные отношения с Россией и в этой связи настаивает на активном и эффективном содействии с российской стороны в прояснении обстоятельств инцидентов на нашей территории», — сообщается на сайте МИД Болгарии.

Позднее российское посольство в Болгарии уточнило, что персоной нон грата был объявлен помощник военного атташе. Также в представительстве отметили, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры, передаёт «РБК».

Напомним, днем ранее, 28 апреля, прокуратура Болгарии заявила, что подозревает шесть граждан РФ в причастности к четырем взрывам на оружейных складах в период с 2011 по 2020 год. Также они подозреваются в попытках отравить бизнесмена Эмилиана Гебрева.

В середине апреля российских послов выслала другая европейская страна - Чехия.

Ранее обвинения Болгарии прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров.