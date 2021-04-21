Чехия выдвинула России ультиматум. Срок истечения – менее суток

Политика

Россия должна принять обратно высланных ранее дипломатических представителей Чехии. В противном случае – республика вышлет еще одну группу российских дипломатов. Об этом заявил глава чешского МИД Якуб Кулганек.

Принять решение о возврате чешских представителей российские власти должны до 12:00 (13:00 мск) 22 апреля, отмечает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».

Отметим, что господин Кулганек был назначен министром иностранных дел Чехии сегодня несколькими часами ранее. Его «ультиматум» в отношении России стал первым заявлением на посту. То, что новый глава МИД будет продолжать «жесткую» риторику в дипломатических отношениях с российской стороной ожидалось . По данным источника, он может устроить «чистку в рядах сотрудников российского посольства».