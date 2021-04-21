Готовится «чистка»: Чехия продолжит портить дипломатические отношения с Россией

Политика

Конфликт в российско-чешских отношениях получит свое продолжение уже в среду, 21 апреля. Прага объявит о том, что из страны высылается новая группа дипломатов России. Об этом со ссылкой на источники сообщило пражское издание Seznam.

Согласно данным издания, 21 апреля президент Милош Земан назначит нового главу министерства иностранных дел.

«Как только (претендующий на пост министра – прим.) Якуб Кулганек примет руководство ведомством, будет сообщено о дальнейшей чистке в рядах сотрудников российского посольства», — сообщается в публикации.

Издание отмечает, что готовящиеся меры не затронут посла России в Чехии Александра Змеевского.

Согласно данным МИД Чехии, по состоянию на 20 апреля, в пражском посольстве России осталось 27 дипломатов и 67 технических сотрудников. В посольстве Чехии в российской столице находится 5 дипломатов и 19 техслужащих, передаёт РИА «Новости».

Напомним, конфликт в российско-чешской дипломатии возник 17 апреля, когда Прага обвинила Россию в причастности к взрыву во Врбетице. Республика выслала из столицы 18 российских дипломатов. В ответ на это Россия выдворила со своей территории 20 представителей Чехии. Позднее были обнародованы имена конкретных спецагентов РФ, которые считаются причастными ко взрыву.

Ранее чешский министр иностранных дел Ян Гамачек допустил «крайнюю меру» дипломатических отношениях с Россией. Об этом читайте в нашем материале.