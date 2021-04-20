Чехия заявила о крайних мерах в дипломатических отношениях с Россией

Политика

Чехия может пойти на высылку из своей столицы абсолютно всех дипломатов России. После этого Москва и Прага могут начать строить отношения «с самого нуля». Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек.

По его словам, чешские власти не ожидали, что Москва вышлет 20 чешских дипломатов в ответ на действия Праги. Тем не менее, Прага намерена определить дальнейшие действия, которые станут ответом на предполагаемую причастность России к инциденту на складе боеприпасов во Врбетице.

«Мы должны посоветоваться о дальнейших вариантах. Я готов ко всему — и на строительство отношений Праги и Москвы с самого нуля», - приводят слова Гамачека «Известия».

«Это означает, что мы отправим всех (российских - прим.) послов домой», — подчеркнул чешский министр.

Напомним, конфликт в российско-чешских отношениях вспыхнул 17 апреля, когда Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице. Из-за инцидента республика заявила о высылке 18 российских дипломатов. В ответ на этом Москва также объявила персонами нон грата 20 представителей Чехии. Позднее Прага объявила имена конкретных спецагентов, которые считаются причастными ко взрыву. Ими стали двое россиян, которые в прошлом уже «засветились» на весь мир. Об этом читайте в нашем материале.