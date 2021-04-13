Российский «Спутник» в День космонавтики «долетел» до 60-й страны

Политика

Индия стала шестидесятой страной, одобрившей вакцину против COVID-19 «Спутник V» российского производства.

Российский препарат стал третьим, одобренным в этой стране. По данным Российского фонда прямых инвестиций, вакцина теперь одобрена в странах с общим населением 3 миллиарда человек, что составляет 40% населения Земли.

По данным РФПИ, Индия является государством с самым большим количеством населения среди 60 стран, в которых зарегистрирован «Спутник V». Соглашение заключено c крупнейшими фармацевтическими производителями Индии для выпуска более 850 млн доз российского препарата в год, сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно о действиях вакцин Pfizer и «Спутник V» против южноафриканского штамма COVID.

Как сообщил источник, близкий к Центру имени Гамалеи, лидерство осталось за российским препаратом.