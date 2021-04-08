Беларусь предстоящей осенью начнет производство самой популярной в мире вакцины

Политика

Власти Беларуси в октябре текущего года планируют организовать выпуск вакцины от COVID-19 «Спутник V» российского производства.

По данным министерства здравоохранения страны, производство будет осуществляться по полному циклу, передает РИА «Новости».

Ранее житель Италии Алессандро Равальоли устал ждать вакцинации в Евросоюзе и приехал в Россию, чтобы привиться препаратом от коронавируса «Спутник V».