Новости – Политика
Политика
Беларусь предстоящей осенью начнет производство самой популярной в мире вакцины
8 апреля, 2021 23:04
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Власти Беларуси в октябре текущего года планируют организовать выпуск вакцины от COVID-19 «Спутник V» российского производства.
По данным министерства здравоохранения страны, производство будет осуществляться по полному циклу, передает РИА «Новости».
Ранее житель Италии Алессандро Равальоли устал ждать вакцинации в Евросоюзе и приехал в Россию, чтобы привиться препаратом от коронавируса «Спутник V».
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