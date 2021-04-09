В Италии появились туры для вакцинации от коронавируса в России

Бизнес

Предприниматели в Италии готовят местным жителям предложение привлекательнее «горящих» путевок.

В стране намерены организовать туры для вакцинации препаратом от коронавируса «Спутник V» российского производства. Уже появилось достаточно желающих воспользоваться предложением. Как сообщил основатель турфирмы Пьетро ди Фебо, подготовлены различные вариации туров, так как «временной промежуток между первым и вторым уколом прививки составляет три недели».

Итальянцы могут отправиться за прививкой по следующим направлениям: Москва плюс Санкт-Петербург, Москва плюс Золотое кольцо, Москва плюс южные регионы: Краснодар, Ростов, Крым. Фебо отметил, что 90% клиентов не желают прививаться теми препаратами, которые в настоящее время доступны в Европе, сообщает «Рен ТВ».

Напомним, житель Италии Алессандро Равальоли устал ждать вакцинации в Евросоюзе и приехал в Россию, чтобы привиться препаратом от коронавируса «Спутник V».

Он уже получил вторую дозу вакцины и сертификат.

Как утверждает итальянец, если бы он ждал своей очереди в своей стране, то получил бы доступ к прививке в лучшем случае осенью.