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Политика

Российские власти обеспокоены масштабом протестов и ищут способ остудить народный гнев

Лилия Караева
29 января, 2021 10:08
1 мин
Лилия Караева
29 января, 2021 10:08
1 мин
Митинг в поддержку Алексея Навального
Русская планета

Три близких к правительству России источника сообщили об обеспокоенности властей масштабом протестных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Кремль ищет способы «остудить народный гнев», который растет на фоне падения доходов и коронавирусных ограничений.

Близкие к Кремлю источники подтвердили, что брошенный Навальным вызов усилил напряженность в политической элите. Один из них рассказал, что в Кремле бытует мнение об эффективности «жёсткой позиции» - собеседник уверен, что это только укрепит популярность Навального и усилит народное недовольство.

Источник агентства Bloomberg рассказал об исследовании, выполненном по заказу Кремля, которое выявило, что поддержка оппозиционера со стороны молодежи растет. Материалы исследования публично не разглашают.

23 января в более чем в 120 городах России прошли митинги за освобождение Алексея Навального. По итогам было заведено 21 уголовное дело.

Накануне Мособлсуд не разрешил Навальному выйти на свободу. В апелляции не нашли оснований для освобождения политика из СИЗО.

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Алексей Навальный
протесты
беспокойство
1 мин
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