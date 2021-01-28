Суд не освободил назвавшего его «скатывающимся по лесенке деградации» Навального

Политика

Апелляционную жалобу на решение Химкинского суда о продлении задержания оппозиционера Алексея Навального оставили без изменения. Московский областной суд не увидел оснований, чтобы освободить политика.

Навальный принял участие в заседании по видеосвязи. Его адвокаты указывали на целый ряд несоответствий законам.

Защитник Вадим Кобзев отметил, что вопрос о заключении под стражу на 30 суток не мог быть поставлен начальником УВД, поскольку это не предусмотрено законодательством. Кроме того, уголовно-исправительная инспекция была уведомлена о лечении Навального, но продолжала искать его по месту жительства и составлять рапорты.

Навальный в прениях заявил, что привык к тому, что законы на него не распространяются.

«Вы читали протокол судебного заседания (в Химках - прим.)? Если да, то вы должны были смеяться на весь Московский областной суд. Суд спускается по лесенке деградации», - обратился Навальный к суду. Его слова приводят «Открытые медиа».

Напомним, 17 января Навальный с супругой прилетел из Германии в Россию. На паспортном контроле его задержали. На следующий день состоялся суд - Навальному продлили задержание на 30 суток, до 15 февраля.