Общество

По итогам несанкционированных акций, прошедших в России 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального, следователи завели 21 уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Кроме того, в настоящее время сотрудники ведомства проводят еще 6 доследственных проверок по фактам противоправных действий до проведения митинга и после. При этом следователи еще продолжают устанавливать личности участников несанкционированных акций, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что силовики задержали 23 января около двух тысяч человек примерно в 100 городах России.