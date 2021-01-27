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Общество

Стало известно количество возбужденных уголовных дел после акции протеста в России

Марьям Ибрагимова
27 января, 2021 14:01
1 мин
Марьям Ибрагимова
27 января, 2021 14:01
1 мин
argumenti.ru
argumenti.ru

По итогам несанкционированных акций, прошедших в России 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального, следователи завели 21 уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Кроме того, в настоящее время сотрудники ведомства проводят еще 6 доследственных проверок по фактам противоправных действий до проведения митинга и после. При этом следователи еще продолжают устанавливать личности участников несанкционированных акций, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что силовики задержали 23 января около двух тысяч человек примерно в 100 городах России.

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