Политика

В России задержаны около 2 000 человек, сообщает «ОВД-Инфо». Согласно последним данным портала, полиция задержала уже 1873 человека примерно в 100 городах.

На Дальнем востоке возбуждены два уголовных дела о применения насилия к сотрудникам полиции.

Также заведено дело о призывах к массовым беспорядкам и погромам в отношении жителя Новосибирска, пишет Росбалт.