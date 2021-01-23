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«ОВД-Инфо»: силовики задержали на протестах в стране более 1800 человек

Сергей Михневич
23 января, 2021 19:14
1 мин
Сергей Михневич
23 января, 2021 19:14
1 мин
В России задержаны около 2 000 человек
Русская планета

В России задержаны около 2 000 человек, сообщает «ОВД-Инфо». Согласно последним данным портала, полиция задержала уже 1873 человека примерно в 100 городах.

На Дальнем востоке возбуждены два уголовных дела о применения насилия к сотрудникам полиции.

Также заведено дело о призывах к массовым беспорядкам и погромам в отношении жителя Новосибирска, пишет Росбалт.

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