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Политика
«ОВД-Инфо»: силовики задержали на протестах в стране более 1800 человек
23 января, 2021 19:14
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Русская планета
В России задержаны около 2 000 человек, сообщает «ОВД-Инфо». Согласно последним данным портала, полиция задержала уже 1873 человека примерно в 100 городах.
На Дальнем востоке возбуждены два уголовных дела о применения насилия к сотрудникам полиции.
Также заведено дело о призывах к массовым беспорядкам и погромам в отношении жителя Новосибирска, пишет Росбалт.
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