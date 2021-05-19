Российская делегация отправляется в Турцию проверять качество отдыха для россиян

Политика

В конце мая может появиться информация о возможности возобновления полетов в Турцию.

Как сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе, в ближайшие дни станет известно, когда российская делегация отправится в Турцию, чтобы удостовериться в уровне безопасности отдыха для россиян.

«И, возможно, в конце мая будет какая-то более внятная информация о сроках возобновления нормального туристического авиасообщения с ней», сообщают РИА «Новости».

Напомним, российская авиакомпания S7 сняла с продажи билеты в Турцию с датами вплоть до 30 октября включительно. Как раз в этот день заканчивается летний период навигации. Ранее «Аэрофлот» прекратил продажу билетов на июньские рейсы в Турцию.