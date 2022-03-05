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Политика
«Роскосмос» показал США выход России из МКС под песню «Прощай»
5 марта, 2022 18:52
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Roscosmos/via Globallookpress.com
Телестудия «Роскосмоса» продемонстрировала возможность выхода России из проекта МКС и отстыковку российского сегмента от станции. Без него существование американской части проекта невозможно.
Демонстрация была показана в шутливой форме под песню в исполнении Льва Лещенко: «Прощай, уже в дали встает заря». На видеоролике российские космонавты прощаются с американскими коллегами на МКС, закрывают за собой люк, отстыковываются от станции и под слова: «и ничего не обещай» - улетают, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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