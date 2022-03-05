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Экономика
«Их место займут другие»: Дмитрий Песков об ушедших из России компаниях
5 марта, 2022 13:44
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Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press
Уход иностранных компаний из России – это «обычный экономический процесс». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Россия всегда была открыта для взаимовыгодных отношений с зарубежным бизнесом.
Сейчас в ответ на российскую специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины Запад ввел ряд новых санкций против России. Это привело к тому, что многие иностранные компании приостановили работу в РФ.
Возвращение каких-то компаний в России будут ждать, а каких-то – нет. В любом случае «их место уже займут», - приводит слова Пескова «РИА Новости».
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