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Политика
Вячеслав Володин напомнил о пророчестве Владимира Путина 20 лет назад
5 марта, 2022 12:28
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Kremlin Pool/Global Look Press
Предупреждение президента России Владимира Путина бизнесменам о рисках и последствиях размещения средств в офшорных зонах оказалось пророческим. Об этом напомнил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
По словам Володина, еще задолго до введения санкций Путин предупреждал бизнесменов: «замучаетесь пыль глотать, бегая по судам в попытках разморозить эти средства», - говорил президент в 2002 году.
Парламентарий отметил, что миф о неприкосновенности частной собственности, на которой основана правовая система Запада, сегодня полностью разрушен. У российских граждан изымают собственность и счета в банках в США и в Европе, пишет «ПолитЭксперт».
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