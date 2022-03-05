Владимир Жириновский - пророк: в 1999 политик все предсказал. Предсказания сбываются
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая в далеком 1999 году в Совете Европы, предсказал многие события, которые уже произошли или происходят сейчас.
По словам Жириновского, у НАТО нет других задач – только ведения войны. «Главная цель НАТО – война против России». Так делали Наполеон и Гитлер, но они хотя бы делали это честно, напрямую: один пришел и сжег Москву, другой – на танках. «НАТО хитрит», но цель та же. Запад, рассуждая о мире, провоцировал и вел все войны.
Прямого столкновения с РФ альянс будет избегать, но «будут прижимать Россию через Украину, через Беларусь, через Прибалтику, через Кавказ», - заявил тогда Жириновский.
В 1999 году политик сказал, что война будет на территории Украины за Крым. В Закавказье Запад поддержит армян против Баку и поддержит Тбилиси против Абхазии.
Миллиарды людей во всем мире мучаются, чтобы 500 миллионов шиковали, пили шампанское, рассуждая о мире, - заявление Жириновского опубликовал телеграм-канал «Фракция ЛДПР в ГД».