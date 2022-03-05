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Политика
Александр Лукашенко о санкциях Запада против России и Беларуси: Сами придут и будут извиняться
5 марта, 2022 15:40
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Xinhua/Global Look Press
Безумцы в Европе через год действия санкций сами попросят Минск и Москву возобновить сотрудничество. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
По словам Лукашенко, «эти безумные в Европе» вводят санкции против России, против Беларуси – за компанию. «Кошки отдыхают». – разводя руками резюмирует президент, видимо, имея ввиду санкции в отношении российских кошек.
«Потерпим», а потом они сами будут извиняться и просить о сотрудничестве.
Лукашенко также отметил, что у России и Беларуси сейчас есть много проектов, которые обязательно будут реализованы, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
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