Так и до революции недалеко

Дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова вызывало невероятный резонанс в России. Никогда в нашей стране так яростно не заступались за граждан, обвинённых в уголовных преступлениях. Конечно, можно вспомнить процесс над режиссёром Кириллом Серебренниковым, но такой широкой мобилизации самых разных общественно-политических сил в его защиту всё равно не было.

По понятным причинам первым за Голунова вступилось журналистское сообщество, включая прогосударственных медиа-менеджеров. Потом дело журналиста обсуждалось в Совете Федерации и дошло через омбудсмена Москалькову до ушей президента. О снятии с Голунова обвинений (немыслимое дело!) объявил лично министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, употребив к тому же формулировку «уголовное преследование».

Талант и порок

Голунов по праву считается одним из лучших журналистов-расследователей России. Опираясь на тщательный анализ открытых данных, он разоблачает чиновников, правоохранителей, публикует материалы о «похоронной мафии» Москвы, затрагивая болезненные для власти и общества темы.

Сфера журналистских расследований, как и журналистика в целом, находится в нашей стране в глубоком упадке. Но, как говорит Владимир Познер, журналистики в России может и нет, а отдельные профессионалы есть. И Голунов, без сомнения, им является

Однако может ли блестящий представитель своего ремесла, любимец публики совершить плохой поступок, например, пойти на уголовное преступление?

6 марта 1994 года в состоянии алкогольного опьянения звезда фильма «Офицеры», фронтовик, участник штурма Будапешта Георгий Юматов убил человека из своего охотничьего ружья. Жертвой оказался дворник, который ранее помог престарелому актёру похоронить его собаку. Легенда советского кинематографа получил за совершённое преступление тюремный срок, но был отпущен по амнистии.

Из-за убийства невинного человека мы не стали меньше восхищаться творческим талантом Юматова, не изменили своего отношения к его храбрости во время Великой Отечественной войны. Юматов был сложной и противоречивой личностью, но память о нём осталась светлой. Его фамилия в нашем сознании ассоциируется с образцовым человеком в погонах, идеалом службы Родине, но никак не с полусбрендившим стариком, который, перебрав спиртного, со злости застрелил несчастного дворника.

Человеческая природа такова, что удивительным образом в ней переплетаются и низкое, и высокое. Герой войны, профессионал высшей пробы, гений, порядочный семьянин и просто хороший парень может оказаться мошенником, пьяницей, наркоманом, извращенцем, насильником, убийцей, да кем угодно.

В 2017 году Следственный комитет возбудил уголовное дело против одного из выдающих деятелей театра и кино Кирилла Серебренникова. Его обвинили в хищении бюджетных денег, выделенных Минкультом на творческий проект «Платформа». СК полагает, что режиссёр с группой сообщников, «освоил» около 68 миллионов рублей

Реакция общественности на арест Серебренникова, как и на инцидент с Голуновым, была очень бурной. В «преследовании» сразу нашли «политическую подоплёку». Появились некоторые деятели, которые усмотрели в уголовном процессе заказ самого Владимира Путина! Дескать, Серебренников страдает за свою активную либеральную гражданскую позицию и, судя по всему, является костью в горле президента РФ.

При этом защитники режиссёра почему-то не обратили внимание на то, что оппозиционный Серебренников не стеснялся сотрудничать с Минкультом и брать деньги у «путинского государства». Также сторонники Серебренникова почему-то не провели собственных расследований, которые бы опровергли выводы следствия: вот спектакли, которые он поставил, вот бухгалтерские бумажки о расходах. И так по каждому эпизоду обвинения.

Весь дискурс сводился, по сути, к одному тезису: ах, какой талантливый Серебренников! Такой человек не может быть преступником! Его наверняка подставили за свободомыслие!

Серебренников — невероятно талантливый режиссёр, его творческая деятельность вызывает восхищение у людей разных политических взглядов. Он необычайно тонко чувствует русского человека и прославляет нашу страну за рубежом. Достаточно вспомнить золотые цитаты из фильма «Изображая жертву», за который Серебренников получил главный приз «Кинотавра» и первого Римского международного кинофестиваля Festa del Cinema.

Но почему же в очередной раз мы не можем отделить белое от чёрного, безусловные творческие заслуги человека, от его возможных страстей и пороков в реальной жизни?

«Оперативники не подкидывают наркотики»

В деле Голунова, как и в процессе над Серебренниковым, немало несостыковок и странностей, которые органы следствия из рук вон плохо объясняют. В частности, журналиста «Медузы» задержали не в момент сбыта наркотиков (то есть с поличным), а опубликованные фотографии его «нарколаборатории» были сделаны в другой квартире. Кроме того, протокол задержания Голунова был составлен поздно. Затянули правоохранители со снятием отпечатков пальцев и смывов рук, что делается почти сразу.

А если Голунов действительно невиновен, то почему его тогда задержали? Как могла произойти такая грубая ошибка? Тем более, как утверждало ранее МВД, оперативники «вели» журналиста чуть ли не год. На все эти вопросы министерство внутренних дел и господин Колокольцев не ответили, а чтобы успокоить общественность полностью сняли обвинения с Голунова и пустили под нож двух московских генералов — Андрея Пучкова и Юрия Девяткина

Анонимный telegram-канал «Майор и Генерал» объясняет отвратительное качество работы полиции абсолютным неумением взаимодействовать со СМИ. Сотрудники МВД не учли особенностей профессиональной деятельности Голунова, которая априори предполагает огромный резонанс в случае задержания.

По данным этого telegram-канала, журналист «Медузы» действительно приторговывал наркотиками в гей-клубах. Доказательствами тому является зашифрованная переписка с участниками преступного сообщества. «За работу с информационкой во всех силовых структурах бездари, либо бездари в статусе любовниц», — утверждает «Майор и Генерал».

Источник «Русской Планеты» в структуре МВД, которая занимается борьбой с незаконным оборотом наркотиков, предположил, что странности в деле Голунова могут быть вызваны вопиющим непрофессионализмом оперативников УВД Западного административного округа ГУ МВД

Также он обратил внимание, что СМИ раскручивают версию о том, что Голунов стал невинной жертвой «палочной системы» — погони полицейских за показателями борьбы с наркопреступностью:

«Палочная система» в МВД безусловно есть, и она является великим злом, которое пьёт кровь у всех сотрудников и очень мешает вести оперативные и следственные мероприятия. Поэтому приходится для отчётности «хлопать» мелких наркобарыг, без конца подтягивать доказательную базу по сбыту, притонам, лабораториям. Но одно могу сказать точно — оперативники не подкидывают наркотики. Ручаться за честность каждого я не могу, и Колокольцев тоже не может. Но эта практика в МВД отсутствует. Если наркотики всё же были подброшены, а дело полностью сфабриковано, то это сделали полные идиоты. Они в МВД есть, но поверьте, их количество очень небольшое», — пояснил собеседник РП.

Источник склонен полагать, что дело Голунова не связано с «московской мафией», которая мстит журналисту за разоблачения. По его мнению, инцидент с журналистом «Медузы» может быть вызван информационной атакой на МВД Москвы. При этом сам Голунов, по всей вероятности, «имел отношение к наркотикам».

«Я допускаю вариант, что всё в деле Голунова может оказаться очень прозаичным: одна глупость повлекла другую, а потом образовался сметающий всё на своём пути ком из истерики и эмоциональных всхлипываний. Но не верю я, что бывает дым без огня, не могли даже по «заказу» и за очень большую взятку подкинуть Голунову наркотики. Значит, был он как-то связан с этой с этой средой. Может, потреблял раньше, может пару раз толкнул наркоту в гей-клубе. По-настоящему пострадавшей стороной в этой ситуации является МВД. Дело Голунова очень сильно навредило авторитету и репутации министерства и управлений, которые борются с незаконным оборотом наркотиков. Кто остался в выигрыше? Правильно, «Медуза» и сам Голунов, превратившийся теперь в суперзвезду», — констатировал собеседник РП.

Феномен мобилизации

Информационный шум по делу Голунова был настолько огромным, что заглушил новости с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где присутствовало почти всё высшее руководство РФ. Значимое для страны мероприятие мгновенно утратило актуальность в СМИ. Просто вдумайтесь: на одной чаше весов возможно пострадавший от беспредела полиции журналист «Медузы», а на другой — главный в стране экономический форум.

До задержания про Голунова вообще мало, кто знал. Да, он был достаточно известной личностью в журналистском сообществе, но для широкой публики сотрудник «Медузы» был никем. И тут взрываются все три главных деловых издания страны: «Коммерсант», «Ведомости», РБК с лозунгом «Я/Мы Голунов». Начинается массовое распространение хештэгов, наклеечек и футболок в поддержку журналиста. Ничего более важного в России не происходит!

Почему подобной мобилизации общественного мы не наблюдали, когда возбудили дело против того же Серебренникова, которым восхищаются далеко за пределами РФ? Не создан ли весь этот информационный шум искусственно? Ведь правовой произвол (если он имел место быть в отношении Голунова) в нашей стране, мягко говоря, не редкость. Неужели в России заработало гражданское общество? Но почему тогда оно защищает одних, не обращая внимание на беды других граждан?