Дело закрыто, история только начинается
6 мин чтения
Фото: Евгений Фельдман для Meduza

Фото: Евгений Фельдман для Meduza

Ошибки и неточности в деле Ивана Голунова были подозрительными с самого начала

Громкое дело в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова закрыто, а сотрудниками МВД, допустившими ряд грубейших ошибок при аресте журналиста, займётся Следственный комитет. Последние дни тема ареста Голунова не сходила с новостной повестки, причём не только в России. Но, несмотря на прекращение уголовного дела, точку в громкой истории ставить пока рано. Пусть сам Голунов и перестал быть главным героем.

С чего всё начиналось

Иван Голунов – корреспондент отдела расследований издания «Медуза». Ему грозило от 15 до 20 лет лишения свободы по статье 228, сбыт наркотиков. Журналиста задержали в Москве днём 6 июня, недалеко от станции метро «Цветной бульвар». У журналиста, как сообщила полиция, при обыске были обнаружены в рюкзаке пакеты с наркотическими веществами, а позже запрещённые вещества нашли в его квартире.

Сам журналист уверял: наркотики ему подбросили, а истинная причина ареста –профессиональная деятельность. Учитывая темы, на которые он писал – коррупционные схемы и бизнес-интересы, в это вполне верится. Но поражает в этой истории то, насколько примитивно было всё обстроено в плане задержания, и насколько эффективно по части поднятия общественной шумихи.

Реакция

Арест Голунова пришёлся аккурат на начало работы Санкт-Петербургского экономического форума - слишком удачное совпадение, чтобы быть неправдой. Голунов упоминался в новостях чаще, чем любая из тем повестки ПМЭФ, крупнейшего делового события года.

Коллеги Голунова с самого начала не верили в его виновность. Как только появилась информация об аресте журналиста, медиа-сообщество отреагировало бурно и сплочённо. Возле здания Главного управления Министерства внутренних дел на Петровке 7 и 8 июня прошла серия одиночных пикетов с требованием освободить Ивана Голунова, аналогичные акции прошли в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Новосибирске и других городах. А 10 июня три ведущих деловых издания России – «Ведомости», «РБК» и «КоммерсантЪ» вышли с одинаковыми обложками, на которых было написано «Я/Мы Иван Голунов». Тиражи изданий мгновенно раскупили, позже деловой «триптих» появился на сайтах частных объявлений по цене до 15 тысяч рублей за три газеты.

Фото: Meduza

Звучала фамилия Голунова и на фестивале российского кино в Сочи «Кинотавр». В поддержку Ивана высказался актёр Константин Хабенский, председатель жюри фестиваля. С требованием освободить Голунова выступили Владимир Познер, Ксения Собчак, Юрий Дудь… к этому списку можно добавить ещё с десяток фамилий, кто редко проходит мимо хоть сколько-нибудь значимых событий. Но позже к этому хору присоединились и те, для кого справедливость и закон стоят выше цитируемости в СМИ.

Столь мощное внимание к аресту Ивана Голунова не прошло даром: вечером 8 июня суд постановил перевести журналиста под домашний арест. А накануне анонсированного на 12 июня несанкционированного Марша в поддержку Голунова глава МВД Москвы Владимир Колокольцев объявил, что уголовное дело в отношении журналиста закрыто.

Власть

Дело Ивана Голунова почти сразу же попало на особый контроль Генеральной прокуратуры РФ. Ведомство запросило информацию о всех понятых и закупщиках, которые принимали участие в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о наркотиках в Западном административном округе Москвы – полицейские именно из ЗАО и провели арест Голунова. Судя по всему, дальнейшая история будет разворачиваться уже внутри ведомственных структур.

Об Иване Голунове лично докладывала президенту России Владимиру Путину омбудсмен Татьяна Москалькова, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что «ошибка возможна» - так он прокомментировал работу полицейских, проводивших задержание и впоследствии дезинформировавших общественность о ходе расследования.

Ошибки или… ?

Фото: Алексей Ковалев

Собственно, перечитав всё вышеизложенное, у рядового обывателя может возникнуть ряд вопросов. Кто такой, этот Голунов, чтобы за него с такой мощью вписалась добрая половина общественно-политического и культурного бомонда? Чтобы крупнейшие деловые газеты страны размещали его фамилию на обложках своих номеров?

Он не писал о частных военных корпорациях, даже про геев, прости Господи, не писал. Его статьи, конечно, имели успех, но вряд ли фамилию «Голунов» упоминали в числе именитых журналистов абитуриенты журфака, да и в профессиональной тусовке Иван не был звездой, как коллега по «Медузе» Илья Азар, например. И вообще -  могут ли журналисты употреблять что покрепче? Могут, конечно. Но дело не в этом, и даже не в том, о чём были расследования Голунова. А в том, как именно вся эта история была обставлена, причём с самого начала.

Именно об этих ошибках и спрашивали Дмитрия Пескова. На сайте ГУВД г. Москвы сообщение об обыске в квартире у «36-летнего жителя столицы» было проиллюстрировано фотографиями с изображением наркотиками. Но, как оказалось – все фотографии, кроме одной, были сделаны вообще не в его квартире.

Также Голунов  сообщал о том, что его избили сотрудники полиции.

Осмотрели тело на предмет побоев. Спина разодрана сильно. Сам говорит, что не били по ней, а следы - от того, как тащили по лестнице. Сотрудники считают, что действовали правомерно: дескать, он сопротивлялся, они тащили. Уверяют, что составили рапорт. Не показали.

- написала глава Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева в Facebook.

Последним гвоздём в гроб стремительно рассыпающегося обвинения стали результаты анализов Голунова. Следов наркотических веществ там не обнаружили, зато нашли на пакетах с наркотиками ДНК совсем других людей.

«Больше на подставу похоже»

Фото: Евгений Фельдман для Meduza

По некоторым данным, Ивана Голунова разрабатывали с марта 2019 года. И ключевым моментом в таких делах всегда становится контрольная закупка.  Наркотики легко подбросить, но без контрольной закупки дело не выгорит. Причём закупка делается дважды, и всё обязательно фиксируется на аудио и видео.

«… аккуратно дергают покупателя, который априори наркоман, раз покупает: за хранение, ему не отвертеться, да он и не станет. И предлагают заключить соглашение о сотрудничестве: он сдает продавца, а сам освобождается от уголовной ответственности. И вот, в какой-то момент, когда все готово, условный «Голунов» (или Иванов, Петров, Сидоров) получает звонок от «постоянного клиента», который просит дозу. На покупателя цепляют оборудование, происходит передача денег (уже помеченных спецраствором) взамен на наркоту, и все, принимайте готового сбытчика», - рассказал «Комсомольской Правде» бывший сотрудник спецслужб, охарактеризовавший работу оперативников, бравших Голунова, как «фантастически топорную». Впрочем, топорную ли? Смотря какие цели ставило перед собой это задержание.

Сui prodest

Фото: Юлия Верт

Голунов не стремился обличать, не влезал на баррикады, как тот же Навальный. Он просто считал – кто, куда, сколько. Делал ту работу, которую должны делать следователи. А значит, не шёл против системы – а наоборот, помогал, подсказывал, где появилась течь, и на что в самых высоких кабинетах стоит обратить внимание.

С другой стороны, громкие статьи кажутся сенсацией лишь рядовым потребителям СМИ. Тем, кто хоть сколько-нибудь знаком с тем, как осуществляется движение информации, в особенности если дело касается больших кабинетов, механизм обнародования разоблачений известен. Причём работа ведётся крайне тонко, и часто даже сам журналист не догадывается, что его могут использовать в чьей-то подковёрной игре.

Пока общественность ликует, радуясь прекращению уголовного дела в отношении Голунова, не стоит забывать следить за руками. Похоже, история, закрученная вокруг журналиста, только начинается, а сам Голунов пересталбыть её главным героем в момент снятия с ноги электронного браслета. Зато, как в Игре Престолов, обязательно появятся новые.

Глава МВД Владимир Колокольцев уже попросил президента уволить начальника ОВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и главу управления по наркотикам столичного ГУ МВД Юрия Девяткина. Сотрудники, которые «вели» дело Голунова, отстранены от работы, ими займётся Следственный комитет. И можно смело предположить, что вскоре мы познакомимся и с другими участниками этого большого «театра».

Пока что можно сделать лишь один бесспорный вывод. Гражданское общество в России есть. Оно в состоянии оперативно мобилизоваться на защиту своих интересов. Но накатанных алгоритмов действий у гражданского общества пока нет, оно действует ситуативно, на эмоциях. Если эмоций нет – то и сил вырвать человека из несправедливой ситуации не хватит, как это произошло, например, с арестом Майкла Калви. Несмотря на очевидные процессуальные ошибки, инвестор по-прежнему под арестом, и восстановить справедливость не помогло ходатайство омбудсмена РФ Бориса Титова, ни даже недовольство Генеральной прокуратуры.

Осталось лишь сделать так, чтобы и система под названием «гражданское общество» заработала без сбоев, чтобы любой, кто попал в жернова, мог рассчитывать на справедливость и торжество закона.

Иван, простой парень, журналист – свободен, и это хорошая новость. Теперь осталось добиться, чтобы была произведена такая же тщательная проверка в отношении и других людей, в чьих делах допущены нарушения. Например, публициста и ополченца Александра Аверина, правозащитника Петра Милосердова и многих других. Добиться освобождения Кирилла Вышинского. Изучить, в конце концов, что вообще происходит у нас в стране с 228 статьёй – а там много интересной статистики.

Когда уляжется пыль – тогда станет видно, кому на самом деле была выгодна эта история с пакетиками.

Правда, рассчитывать на то, что второе дно в этой истории найдут СМИ, рьяно и во многом честно бросившиеся на защиту Ивана, не приходится. Учитывая вопиющие нестыковки в деле и ошибки, которые были допущены с самого начала, странно, что никто даже и не пытался докопаться до сути, либо сделал это крайне поверхностно и однобоко. Беспредел беспределом, но, когда льёшь воду, нужно внимательно смотреть, чьи мельницы в этот момент находятся поблизости.

Теги:
Организации: МВД, СКР
Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос За подброшенные наркотики просят сажать на 20 лет Далее в рубрике За подброшенные наркотики просят сажать на 20 летПочти каждый второй заключенный в РФ сидит по статье за наркотики Читайте в рубрике «Общество» Твой день, Россия!«День России» перестал быть «днём принятия суверенитета», но все еще празднуется Твой день, Россия!

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Booking.com
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО