За подброшенные наркотики просят сажать на 20 лет
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За подброшенные наркотики просят сажать на 20 лет

Почти каждый второй заключенный в РФ сидит по статье за наркотики

Экс-кандидат в президенты страны, председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин подготовил обращение на имя главы Министерства внутренних дел (МВД) РФ Владимира Колокольцева с просьбой предоставить данные о количестве граждан, привлеченных к ответственности за хранение (ст. 228 УК РФ) и сбыт (ст. 228.1 УК РФ) наркотических веществ начиная с 1 января 2018 года, а также статистику дел, возбужденных в отношении правоохранителей, которые были уличены в фальсификации доказательств по данным статьям.

Данное обращение в МВД возникло на фоне скандальной истории с журналистом-расследователем Иваном Голуновым, который был задержан 6 июня в Москве и обвинен в попытке сбыт наркотические вещества.

«Если бы ни масштабная информационная кампания, ни защита медийных персон, боюсь Голунов сегодня сидел бы в СИЗО и ждал суда в надежде, что дадут не 20, а 10. За него заступились, он на свободе. Но страшно сегодня представить, сколько в России людей, которым подложили наркотики, и защищать которых некому», - рассказал Сурайкин.

Политик добавил, что в своем запросе он также просит министра рассмотреть идею ужесточения наказания за подлог наркотиков с целью привлечения невиновного к уголовной ответственности.

Сегодня человеку, которому инкриминируется сбыт наркотиков по ст. 228.1 УК РФ грозит от 4 до 8 лет. Если сбыт осуществлялся в составе организованной преступной группы – от 10 до 20 лет. При этом ч. 3 ст. 303 УК РФ за фальсификацию доказательств по тяжким и особо тяжких делам предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы, при том, что нижней планки «от» нет.

Член Общественной палаты России, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал нам, что в настоящее время около 40% из числа всех заключенных в стране находятся в учреждениях ФСИН по статьям, связанным с хранением и распространением наркотиков.

«Это уже такие «народные» статьи. Большее число отбывающих наказание сидят за малые дозы. Последнее дело Голунова, конечно, обнажило дополнительные факты непорядка в данном вопросе.  И подлоги,  и то,  что основные преступники остаются на свободе. Это проблема, которая назревает в обществе и требует комплексного решения, серьезного реформирования самой системы», - считает эксперт.

Председатель Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев отметил, что случаи осуждения за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности именно по «наркотическим статьям» были, но это не частое явление.

«Подобные преступления происходят и в Москве, и в регионах. Обычно запрещенные вещества подкладывают наркозависимым, или социально неадаптированным людям, которые не могут за себя постоять. Журналисты или адвокаты редко становятся жертвами подобных фальсификаций», - отметил он.

При этом Князев пояснил, что увеличивать сроки по ст. 303 УК РФ за подлог наркотиков нет необходимости. Если правоохранитель будет уличен в преступлении, его привлекут не только за попытку манипуляции с доказательствами, но и по статьям, предусматривающим ответственность за хранение и перемещение наркотиков. В итоге срок лишения свободы и так будет значительным.

6 июня в Москве сотрудниками полиции был задержан журналист-расследователь Иван Голунов, которого обвинили в попытке сбыта наркотиков. Запрещенные вещества якобы были обнаружены в его рюкзаке, а позже и при обыске в его квартире.

Помещенный под домашний арест Голунов рассказал на суде, что наркотики были ему подброшены, и он готов доказывать свою невиновность.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в отношении Голунова была проведена комплексная экспертиза и его участие в попытке сбыта наркотиков не доказано. На фоне этого министерство приняло решение закрыть уголовное дело, одновременно начав расследование в отношении правоохранителей, который проводили задержание. В настоящее время эти люди отстранены от служебных обязанностей. Помимо этого Колокольцев попросил президента России Владимира Путина снять с должности начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и руководителя УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова.

Автор: Игорь Колмыков

Теги:
Организации: МВД
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