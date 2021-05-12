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Политика

Разыскиваемый на Украине «друг» Путина и Лукашенко решил не скрываться от правосудия

Антон Мельников
12 мая, 2021 00:09
2 мин
Антон Мельников
12 мая, 2021 00:09
2 мин
kremlin.ru
kremlin.ru

Украинский политик Виктор Медведчук, которого ранее обвинили в госизмене, находится на Украине и не собирается бежать или скрываться от правосудия. Об этом заявил сам глава партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», разместив соответствующее заявление на сайте политического объединения.

«Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия», - заявил он.

Он добавил, что планирует и дальше «участвовать в законных следственных действиях», а также будет добиваться «справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей», которые выбрали его депутатом.

Также он заявил, что в ходе обысков в его доме ничего противозаконного обнаружено не было.

Обвинения о госизмене в его адрес со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) Медведчук считает попыткой устроить политическую расправу за принципиальную политическую позицию, передаёт «Коммерсантъ».

Напомним, 11 мая Медведчука обвинили в госизмене и провели обыск в его доме в Киеве. СБУ начала поиски политика. Позже стало известно, что он якобы передал России секретные данные о скрытом военном подразделении Вооружённых сил Украины.

Отметим, что Медведчука называют кумом российского президента Владимира Путина, который в 2004 году крестил дочь политика. Также он часто появлялся в компании с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В 2019 году белорусский президент провел сразу три публичных встречи с Медведчуком.

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Владимир Путин
Александр Лукашенко
Виктор Медведчук
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