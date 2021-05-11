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Политика

СБ Украины озвучила претензии в адрес кума Владимира Путина

Антон Мельников
11 мая, 2021 20:44
1 мин
Антон Мельников
11 мая, 2021 20:44
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Глава политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обвиняется в передаче России секретных данных о скрытом военном подразделении Вооружённых сил Украины. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

По его словам, Медведчук, который приходится кумом президенту РФ Владимиру Путину, передал секретную информацию находящемуся в России однопартийцу Тарасу Козаку. При этом передача данных произошла еще в августе 2020 года.

«Такой себе подарок для спецслужб РФ», - отметил Баканов.

Он пояснил, что следственные органы Украины считают, что информация предоставлялась именно российским спецслужбам, передаёт телеканал «360».

Отметим, Виктор Медведчук считается влиятельным украинским политиком с пророссийскими взглядами. В 2004 году в Санкт-Петербурге его дочь Дарью крестил президент Путин, а также супруга Дмитрия Медведева Светлана. Ранее стало известно, что Медведчука обвинили в госизмене.

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Украина
Владимир Путин
Госизмена
Виктор Медведчук
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