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Политика

Кума Владимира Путина на Украине обвинили в госизмене. Но поздно - след простыл

Лилия Караева
11 мая, 2021 16:59
1 мин
Лилия Караева
11 мая, 2021 16:59
1 мин
Виктор Медведчук
Kremlin Pool/Global Look Press

Лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук обвиняется в госизмене. В его доме в Киеве прошли обыски.

Местоположение политика неизвестно. В случае обнаружения Медведчука поместят под стражу. Служба безопасности Украины ведет его поиски.

Вместе с ним в госизмене и попытке разграбить национальные ресурсы в Крыму подозревают депутата той же партии Тараса Козака, пишет «Украинская правда».

Виктор Медведчук - влиятельный пророссийский политик на Украине. Президент России Владимир Путин был крестным отцом его дочери.

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ТЕГИ
Украина
Госизмена
Виктор Медведчук
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