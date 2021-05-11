Кума Владимира Путина на Украине обвинили в госизмене. Но поздно - след простыл

Политика

Лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук обвиняется в госизмене. В его доме в Киеве прошли обыски.

Местоположение политика неизвестно. В случае обнаружения Медведчука поместят под стражу. Служба безопасности Украины ведет его поиски.

Вместе с ним в госизмене и попытке разграбить национальные ресурсы в Крыму подозревают депутата той же партии Тараса Козака, пишет «Украинская правда».

Виктор Медведчук - влиятельный пророссийский политик на Украине. Президент России Владимир Путин был крестным отцом его дочери.