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Политика
Кума Владимира Путина на Украине обвинили в госизмене. Но поздно - след простыл
11 мая, 2021 16:59
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Kremlin Pool/Global Look Press
Лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук обвиняется в госизмене. В его доме в Киеве прошли обыски.
Местоположение политика неизвестно. В случае обнаружения Медведчука поместят под стражу. Служба безопасности Украины ведет его поиски.
Вместе с ним в госизмене и попытке разграбить национальные ресурсы в Крыму подозревают депутата той же партии Тараса Козака, пишет «Украинская правда».
Виктор Медведчук - влиятельный пророссийский политик на Украине. Президент России Владимир Путин был крестным отцом его дочери.
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