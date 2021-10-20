Путин объявил режим нерабочих дней. Остаемся дома с 30 октября по 7 ноября
Президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой ввести нерабочие дни в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Режим нерабочих дней продлится с 30 октября по 7 ноября. Заработная плата сохранится на весь период.
Голикова на совещании с Путиным озвучила несколько идей. Среди них - введение режима нерабочих дней в регионах со сложной ситуацией с 23 октября.
Она предложила расширять практику доступа на предприятия с QR-кодами по окончании локдауна. Для невакцинированных граждан предложен режим самоизоляции. Голикова попросила граждан воздержаться от поездок в другие регионы.
Президент констатировал - в сложившейся ситуации нужны адекватные и оперативные действия властей. Путин заявил, что не должно быть места, чтобы люди не могли попасть в больницу. Он призвал расширить объемы тестирования на коронавирус.
Глава государства попросил губернаторов не занижать статистику.
Напомним, нерабочие дни предложили на совещании 19 октября. Идею Голиковой поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин. Он оценил практику введения локдаунов как эффективную меру.