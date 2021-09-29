Путин и Эрдоган обсудили антитела на крыльце в Сочи. Вскрылось кое-что неизвестное
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган после переговоров обсудили уровень антител на крыльце резиденции в Сочи. Российский лидер заявил, что не заболел, несмотря на вспышку коронавируса в окружении, благодаря высокому уровню антител. На вопрос об их количестве президент назвал цифру 15-16.
Эрдоган оценил эти титры антител как низкие.
На замечание Путин отреагировал: «Они как-то по-разному это считают, но специалисты сказали, что у меня высокие».
Президент Турции похвастался, что у него антитела были больше 100. Путин снова ответил, что «это разные подсчеты». Видео приводит Telegram-канал Пул №3.
Путин посоветовал коллеге ревакцинироваться «Спутником». На это Эрдоган сказал, что сделал повторную прививку Pfizer.
Ранее сообщалось, что ради встречи с Эрдоганом Путин вышел из режима самоизоляции. Он находился на карантине с 14 сентября. Президент рассказывал, из-за кого самоизолировался.