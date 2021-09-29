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Политика
Владимир Путин вышел из режима самоизоляции ради встречи с Реджепом Эрдоганом
29 сентября, 2021 12:32
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Kremlin Pool/Global Look Press
Сегодня, 29 сентября, в Сочи должна состояться встреча лидеров России и Турции — Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. В связи с запланированным мероприятием президент РФ выйдет из режима самоизоляции. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».
Ранее Владимир Путин объяснил причину ухода на самоизоляцию. По его словам, в его ближайшем окружении коронавирусом заболело множество человек, чьи имена он не стал разглашать.
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