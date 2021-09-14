«Естественный эксперимент»: Владимир Путин лично рассказал о причинах ухода на самоизоляцию
Президент России Владимир Путин лично прокомментировал свой уход на самоизоляцию. По его словам, ему пришлось отложить поездку в Таджикистан, поскольку несколько людей из его самого близкого окружения заболели COVID-19.
Лидер государства подчеркнул, что с одним из «ковидных» сотрудников, который работает с ним в непосредственной близости, он провел весь день, общался по разным вопросам. Как оказалось, заболевший получил препарат против коронавируса, а после того, как у него упали титры, ревакцинировался, но «судя по всему, поздновато».
«Через три дня после ревакцинации он заболел. К чему говорю — это естественный эксперимент. Посмотрим, как реально сработает на практике “Спутник V”», - подчеркнул Путин.
Также он добавил, что в настоящее время у него высокие титры антител к COVID-19, и выразил надежду, что разработанная российскими специалистами вакцина достойно себя покажет в данной ситуации. Видеозапись выступления российского президента опубликована в Telegram-канале URA.RU.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, здоров ли на самом деле Путин.