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Политика
«Известно, кто заболел»: Песков о коронавирусе в окружении Путина и тесте президента
14 сентября, 2021 12:25
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President of Russia/via Globallookpress.com
Информацию об уходе президента России Владимира Путина на карантин из-за случаев ковида в окружении прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Кто именно заболел - известно.
Имен Песков не привел. На вопрос, сдал ли тест Путин, Песков сказал: «Безусловно. Президент абсолютно здоров».
Об этом пишет Telegram-канал Пул №3.
Пресс-секретарь отметил, что какое-то время у президента не будет очных мероприятий. Он продолжит деятельность в режиме видеоконференций.
14 сентября Путин объявил об уходе на самоизоляцию. Это не стало сенсацией, поскольку накануне президент обмолвился о возможном карантине в ближайшее время на встрече с паралимпийцами. Причина карантина - выявленнные случаи коронавируса среди коллег.
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