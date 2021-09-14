Владимир Путин объявил об уходе на карантин в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин объявил об уходе на карантин. О том, что это скоро может произойти, глава государства обмолвился накануне - на встрече с паралимпийцами.
В разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном Путин заявил, что не приедет в Душанбе. В связи с выявлением случаев коронавируса в окружении президента было принято решение об уходе на карантин, передает Telegram-канал Пул №3.
Путин примет участие в саммитах ШОС и ОДКБ в формате видеоконференции. Мероприятия запланированы с 15 по 17 сентября.
Накануне на встрече с паралимпийцами президент обмолвился, что «самому скоро на карантин придется». Раздавая автографы, Путин сказал: «Много людей болеет вокруг». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя слова об изоляции, заявил, что президент говорил «образно».