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Политика
«Вот результат»: Владимир Путин рассказал из-за кого ушел на самоизоляцию
17 сентября, 2021 14:34
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин рассказал, кто заболел коронавирусом в его окружении. Напомним, с начала недели из-за контакта с инфицированными глава государства ушел на карантин.
Путин, в частности, заявил о случаях коронавируса в охране.
«Вот у меня коллеги из протокола, службы безопасности, из пресс-службы некоторые вовремя не сделали (ревакцинацию - прим.), не следили за титрами, которые должны защищать. И вот результат», - сказал Путин. Слова президента приводит ТАСС.
Путин ушел на карантин 14 сентября. Всё из-за случаев коронавируса в окружении. Спустя два дня Кремль выяснил причину вспышки COVID-19.
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