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Русская планета
Политика

Противник России отблагодарил Евросоюз за антироссийские меры

Антон Мельников
29 апреля, 2021 22:31
2 мин
Антон Мельников
29 апреля, 2021 22:31
2 мин
avlo_bagmutukrinform/Keystone Press Agency/Globallookpress
avlo_bagmutukrinform/Keystone Press Agency/Globallookpress

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил благодарность Европейскому парламенту за принятие резолюции с новыми мерами против России.

«Благодарен Европарламенту за четкий ответ на угрозы безопасности Европы со стороны РФ», - заявил он.

Также он сообщил, что российская сторона должна «свернуть агрессию против Украины».

«Незаконная блокада в Черном и Азовском морях должна быть завершена. Украина приветствует призыв ввести постоянный мониторинг навигации в Керченском проливе», — приводят слова министра «Известия».

Напомним, 29 апреля Европарламент принял резолюцию с антироссийскими мерами, которые предлагается объявить в случае, если Россия вторгнется на Украину. Согласно документу, европейские страны должны добиться отключения России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT, остановки газопровода «Северный поток – 2», прекратить импортировать российскую нефть и газ, а также запретить въезд лицам, которые имеют связи с Кремлем.

Ранее несостоятельность указанных в резолюции требований признал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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