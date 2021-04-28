Евросоюз готовит новый «массированный удар» по России. Он затронет сразу множество сфер

Политика

Ряд депутатов Европарламента подготовил проект резолюции с новыми антироссийскими мерами. Их предлагается принять в том случае, если Россия «вторгнется» на Украину.

В документе предлагается отключить Россию от межбанковской информационной системы о платежах SWIFT.

Также авторы требуют остановить завершение проекта по строительству газопровода «Северный поток-2» и прекратить закупать у России газ и нефтепродукты.

Кроме того, в документе предлагается заблокировать находящиеся на территории ЕС активы «олигархов, близких к российским властям» и отменить их визы.

Все перечисленные меры авторы предлагают принять в том случае, если «наращивание военного присутствия перерастет во вторжение на Украину со стороны России».

В резолюции подчёркивается, что депутаты «сожалеют» о состоянии нынешних российско-европейских отношений. При этом, по словам авторов, деградация отношений вызвана «агрессией России и продолжающейся дестабилизацией на Украине, враждебном поведении и прямых нападениях на государства — члены ЕС».

Кроме того, в документе упоминается преследование оппозиционного политика Алексея Навального и его помещение в исправительную колонию, а также причастность к «преступной деятельности» на территории Чехии, передаёт «РБК».

Ранее высокопоставленный чиновник ЕС выдвинул условия для улучшения отношений между Россией и Евросоюзом. Об этом в нашем материале.