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Русская планета
Политика

Высокопоставленный чиновник ЕС выдвинул условия для улучшения отношений между Россией и Евросоюзом

Антон Мельников
28 апреля, 2021 17:20
2 мин
Антон Мельников
28 апреля, 2021 17:20
2 мин
Xinhua/
Xinhua/globallookpress

Евросоюз готов улучшить отношения с Россией в том случае, если Москва будет соблюдать европейские ценности и проявит «открытость». При этом, стороны должны продолжать взаимодействие, а ЕС готов «работать по общим вопросам». Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы хотим сказать России о нашей готовности работать по общим вопросам, это часть нашей политики по отношению к России…. Мы должны оставлять открытыми каналы связи», - сообщил он во время выступления на пленарном заседании Европейского парламента.

Он отметил, что ЕС готов «по возможности и улучшать наши отношения с российскими властями». По его словам, такое улучшение возможно в том случае, если власти РФ «проявят настоящую открытость, будут соблюдать наши (европейские – прим.) ценности, наши принципы».

Также Боррель сообщил, что в росийско-европейских отношениях необходимо следовать трем ключевым понятиям: «сдерживанию, противодействию и взаимодействию».

При этом глава евродипломатии считает, что российская сторона сама ведет к конфронтации с ЕС и призывает готовиться к «сложным моментам» в отношениях с Россией.

«Россия сама усиливает напряженность, проводит кампании по дезинформации. Нам следует избегать постоянного конфликта с Россией. Но именно Россия ведет себя с ЕС как с противниками… ЕС надо готовиться к сложным моментам в отношениях с Россией», - приводит слова Борреля РИА «Новости».

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Жозеп Боррель
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