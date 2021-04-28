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Политика

Москва может не беспокоиться. Верховный дипломат ЕС признал беспомощность Евросоюза

Антон Мельников
28 апреля, 2021 21:28
2 мин
Антон Мельников
28 апреля, 2021 21:28
2 мин
Xinhua/globallookpress
Xinhua/globallookpress

Евросоюз не в силах самостоятельно отключить Россию от межбанковской платежной системы SWIFT. Также ЕС не в силах в силах остановить строительство газопровода «Северный поток-2», поскольку проект реализуют частные компании. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у ЕС нет компетенции», - сообщил он во время выступления на пленарном заседании Европарламента.

Также он пояснил, что проект «Северный поток-2» является для «противоречивой темой» для ЕС. По его словам, Еврокомиссия уже указывала, что газопровод «не служит диверсификации источников энергии (для Евросоюза – прим.)».

«Но это (реализация «Северного потока» - прим.) ответственность частных компаний, ЕС не имеет инструментов принимать решение по судьбе этого частного проекта», - приводит слова Борреля РИА «Новости».

Таким образом глава европейской дипломатии прокомментировал проект резолюции, который ранее предложили депутаты Европарламента. Документ предлагает введение антироссийских мер сразу по нескольким сферам интересов России. Подробнее читайте в нашем материале.

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Россия
Северный поток-2
SWIFT
Жозеп Боррель
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