Над пропастью во лжи

Происходящее в России давно напоминает съёмки популярного американского сериала «Доктор Хаус», где главный герой, проницательный врач, роль которого исполнил блистательный Хью Лори, был уверен в одном:

«Все лгут!»

Изощрённая ложь является единственно возможным на сегодняшний день способом власти коммутировать с доверчивыми россиянами. Доля россиян, которые считают, что представители этой власти говорят неправду о реальной ситуации в стране, растёт неуклонно.

Согласно проведенному ровно год назад опросу «Левада-центра», число россиян, полагающих, что чиновники врут о положении дел в России выросло с 37 до 52 % по сравнению с предыдущим годом.

Количество тех, кто считает, что руководители государства и высшие чиновники говорят правду, наоборот, неуклонно стремится к минимуму. Но дела не так плохи: есть ещё много сограждан думают, что представители власти действуют по ситуации (когда надо лгут, когда надо – нет).

Со дня на день должны прийти итоги 2019-го. Какой процент россиян будет доверять власти расскажут статисты. А мы расскажем о причинах, по которым недоверие к власти растёт и ключевых методах, используемых российской властью для того, чтобы сдерживать недовольство населения.

Минимальный уровень институционального доверия власти в России — наша традиция, уходящая корнями во времена правления тех «канонизированных» руководителей страны, на которых сегодня молятся россияне.

Николай II, Ленин, Сталин, Брежнев, Горбачёв безбожно лгали народу, который выдавил в плоскость подсознательного страх перед очередным обманом властей. Сегодня, если мы и верим кому-то, то самым близким, которые, согласно статистике всё того же Левада-центра тоже лгут. Но вполовину меньше, чем власть.

Глобальный скачок недоверия к власти с 37-ми до 52-х процентов в минувшем году произошёл, конечно же, в результате пенсионной реформы.

«Я против увеличения пенсионного возраста. И пока я президент такого решения принято не будет», — говорил нам 53-летний глава российского государства в 2005 году.

«Будет ли повышен пенсионный возраст?» — задавался уже 55-летний Владимир Путин риторическим вопросом в 2007-м. — «Считаю, нет необходимости в повышении пенсионного возраста в Российской Федерации».

«Мы не планируем… во всяком случае, в ближайшее обозримое время… поднимать пенсионный возраст», — был куда менее категоричен наш 59-летний лидер в 2011-м, в свою бытность премьером.

«Мы уже неоднократно заявляли, что считаем нецелесообразным повышать пенсионный возраст в России. И не будем этого делать», — говорил Путин в 2012-м, в год своего 60-летия, аккурат перед тем, как вернуться в президентское кресло.

«Сегодня нецелесообразно повышать пенсионный возраст, что сделано во всех европейских странах!» — сколько патетики, подлинного человеколюбия и уважения к старости было в этих мудрых словах. Дескать, наши старики, может и не плещутся в акватории Средиземного моря где-нибудь на Кипре рядом с норвежцами, американцами и немцами, но и не горбатятся на разных там работах до 67-ми лет.

«Готовы ли мы к тому, чтобы сегодня взять и… резко (!) повысить пенсионный возраст? Я считаю, что… нет», — ну, здравствуй, 2015-й. За Крым, похоже, будет рассчитываться народ.

«Все страны, которые нас окружают, включая Белоруссию и Казахстан, все уже приняли решение о повышении пенсионного возраста. Не сделали этого только мы», — конец цитаты (год 2017-й).

«Что касается пенсионного возраста… То… Вы знаете мою позицию, я всегда относился и отношусь сегодня в высшей степени осторожно и аккуратно…».

И сразу же после выборов 2018-го нас огорошили тем, что для мужчин в России пенсионный возраст будет повышен до 65 лет к 2028 году, а для женщин до 63 лет к 2034-му.

Разуверившись в честности власти всего лишь на 15, а не на 100% россияне, так и не вышедшие с вилами к стенам окрашенного утром в нежный цвет Кремля, доказали на деле, а не на словах, что соглашательство и приспособленчество — наши ключевые национальные тренды.

Но не будем к себе излишне строги. У нас многовековая традиция взаимоотношений с властью, которая строится на принципе старой детской игры «Верю/Не верю». Верить власти в предлагаемых обстоятельствах сегодняшнего дня может только тот, чей мозг заплесневел от ура-патриотической риторики, краеугольным камнем которой является лозунг «В/на Украине ещё хуже!». Об этом нам рассказывают с экранов федерального ТВ в режиме 24/365.

На пенсионном возрасте свет клином, конечно же, не сошёлся. Власть обманывала нас и в других вопросах.

«Солсберецкие»

В момент отравления Скрипалей в Солсбери среди мечтавших посмотреть на шпиль «солсберецкого собора» граждан РФ случайно затесалась гей-пара предпринимателей средней руки — Александр Петров и Руслан Боширов.

Уязвлённые попыткой повесить неудачное покушение на них, эти простые русские парни пришли в рабочий кабинет Маргариты Симоньян, возглавляющей «Министерство Правды РФ». Они обиженно посетовали на вопиющую несправедливость и повышенный интерес к ним, как к любителям солсберецкой готики.

Тот факт, что удостоверяющие личности эти людей документы выданы в УФМС 770001 по городу Москве, где документируются сотрудники силовых структур и привилегированные особы, а также то, что на карточках учёта «средней руки предпринимателей» стоят грифы «Совершенно секретно» и «Сведений не давать» — «чистой воды совпадение».

Но вот беда: Боширов и Петров удивительно похожи на сотрудников Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, героя России, полковника Анатолия Владимировича Чепигу и специализирующегося на отравляющих боевых веществах военврача Александра Евгеньевича Мишкина.

И это аккорд лжи особого рода. Он прозвучал, когда власть поняла, что доверчивый народ «схавает» и не такое. До этого нам скормили тот факт, что российские военнослужащие не участвуют в боевых действиях на территории Украины.

«Их там нет»

Ещё в 2014 году нам доходчиво объясняли, что на территории Луганской и Донецкой областей Украины воюют «по окончании смены» и «находясь в отпусках» рабочие металлургических заводов и других предприятий, простые работяги, одержимые идеей поддержки обиженного русского народа, проживающего на территории сопредельного государства.

Они же в свободное от работы время. Им же не запретишь! Чем воюют? Да тем, что можно купить в военторге. Танками там разными, гранатомётами.

Но летом 2014 года журналисты обнаружили на погостах Псковской области могилы кадровых российских военнослужащих.

После публикации фотографий свежевырытых могил псковских десантников, командующий ВДВ Владимир Шаманов бодро отвечал, что в доверенных ему десантно-штурмовых бригадах потерь нет. Ну, а то, что после журналистской облавы с крестов на могилах вдруг пропали не только фото погибших и таблички с именами/датами рождения, но даже ленты со скорбными посланиями от ВДВ-шного братства? Вандализм. Какое же тут ещё объяснение может быть?

Но, как оказалось, у русской лжи есть период карантина. Спустя 4 года, в 2018, на том же месте возвышались полноценные гранитные стелы, на которых были запечатлены образы русских героев, погибших «вне мест дислокации» или «в авиакатастрофе».

Фото: Ирина Тумакова. Новая газета

И черт бы с ними – с десантниками, грушниками, артиллеристами, кадровыми и добровольцами. Люди они служивые: где хотят, там и убивают, умирают за светлые идеи русского мира в борьбе против украинской хунты или мировой террористической контры.

А государственные СМИ с мощным аппаратом вечно беременными новой ложью пропагандистами пусть тиражируют для тех оставшихся 10-15% доверяющих госорганами и высшим должностным лицам.

Почему нет? А вот нет. Воцарившееся мракобесие затрагивает интересы не только убийц в погонах, выбравших себе такую профессиональную стезю, но и совершенно мирных людей. Предательски замолчан властью «Северодвинский Чернобыль».

Ещё в марте 2018 года президент Владимир Путин «порадовал» россиян тем, что народ нашей страны хоть и обнищал, но может гордиться «Сарматами», «Кинжалами», «Буревестниками», против которых абсолютно бессильны все системы ПРО и ПВО западных стран.

— Всё это в наличии и хорошо работает, — произнёс глава российского государства. И ни разу не солгал. Вот только лучше всего это «работает» против населения России.

Мы расплачиваемся нашими нищенскими заработками, повышением пенсионного возраста за ракеты, одна из которых взорвалась в ходе «успешного тестирования» на 45-м государственном Ордена Ленина морском испытательный полигоне ВМФ», расположенном в акватории Белого моря у Ненокса.

Должностные лица рассказали нам про «кратковременное повышение радиационного фона», вдруг перейдя на исчисление уровня радиации с привычных нам (после Чернобыльской трагедии) микрорентген в час на микрозиверты и явив «минимальные цифры», но не упомянув, что… 2 микрозиверта в час — это 200 микрорентген.

Когда уровень радиации взлетает до 50 микрорентген в час населённый пункт подлежит эвакуации. После испытаний скачок достиг четырёхкратного увеличения пороговой нормы. Но никто и не подумал о том, чтобы побеспокоиться о населении Северодвинска.

Рассеивание радионуклидов с низко-интенсивным гамма излучением вообще покажет на приборах нулевой уровень опасности. А каковы последствия случившегося для населения Северодвинска? Не скажет никто, потому что власть так и не раскрыла состав веществ, заразивших в результате неудачного испытания атмосферу и акваторию Белого моря.

Эта традиция замалчивания берёт начало в 1986 году. После взрыва на ЧАЭС никто и не подумал отменять в Белоруссии майские парады и праздничные детские линейки. На голову школьникам и взрослым лили радиоактивные дожди. Чиновники заката советской эпохи «не посмели испортить праздничное настроение народу». А ура-патриоты нашего времени почему-то обозлены до невозможности на сериал «Чернобыль», где показана вся правда и доходчиво разъяснено, что если бы не хроническая ложь нашей ничуть не изменившейся за 30 лет власти, то количество жертв чернобыльской трагедии было бы несоизмеримо меньше.

На сериал «Чернобыль» мы смотрим, как на западную информационную провокацию, цель которой – опорочить подвиг советского народа, партии и правительства. Ведь у нас всё безупречно. В/на Украине плохо.

Аппарат государственной лжи призван не только скрывать от нас реальное положение вещей в стране. Мощнейшая фабрика дезинформации совершает настоящие чудеса.

Нахватавшему кредитов народу, подающему сигналы бедствия, власть предъявляют липовую статистику о неуклонном росте реальных доходов населения, о росте российской экономики в целом.

Да, если сложить пенсию старика из российской глубинки и доходы очередного сырьевого магната, оккупировавшего верхние строчки русской версии Forbes, а потом разделить надвое, то суммарный доход этого «тандема» будет очень даже неплохим.

Россия — страна, где социальный разрыв между беднейшими и богатейшими слоями населения катастрофически велик. Мы не стесняемся того, что с каждым днём он растёт, как раковая опухоль, которая мало-помалу приведёт к тому, что однажды народ возьмётся за вилы.

Сырьевая империя и те, кто сидит на «трубе», возглавляя её, чувствует себя превосходно. А нерентабельный, нищающий, давно ставший балластом для своей собственной страны трудовой народ, чувствует себя очень плохо. Поднять ему настроение можно только очередной инъекцией патриотического вранья, рассказав, как мучительно больно русским в Украине.

В 2019 году аппарат государственной лжи в очередной раз пробил отметку цинизма. Путин подписал федеральный закон № 157 о «дармовой ипотеке» для многодетных. Согласно этому нормативно-правовому акту многодетные семьи, в которых третий или последующий ребёнок появился на свет после 1 января 2019 года, якобы, могли претендовать на новую государственную чудо-субсидию.

Было громогласно обещано, что от ипотечных кредитов многодетных семей государство отминусует 450 тысяч рублей. Не менее 13 тысяч российских семей с радостью влезли в новые ипотеки, подумав, что сейчас они будут обласканы поистине барской щедростью.

Надо же! Ведь если сложить 450 тысяч материнского капитала, гарантированного каждому россиянину после рождения второго ребёнка с той субсидией, которая предусмотрена Федеральным законом № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)», то получалось, что государство «дарит» многодетным без малого миллион.

Помните «Горе от ума»? — «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь!».

«А хрен вам», — ласково улыбаясь, ответило государство тем, кто не успел взять ипотеки в надежде обзавестись собственным жильём. Акционерное общество «Дом.РФ», ставшее «регулятором вопроса», «прокинуло» 12 тысяч многодетных семей, отцам в которых впору затягивать петлю.

Ипотеки на новостройки оформлены, банки потирают руки. А обещанная государством субсидия в размере 450 тысяч рублей оказалась… почти что фейком.

«Ваша цель кредита не соответствует той, что фигурирует в постановлении правительства РФ от 07.09.2019 № 1170 о данной мере социальной поддержки» — так отвечают многодетным семьям в «Дом.РФ».

Но и теперь, и завтра, и спустя годы будут те, кто, как в случае с погибающими на чужих территориях военнослужащими, со взрывающимися в 20 километрах от мирно спящего города «чудо-ракетами», облапошенными многодетными семьями, будет считать, что действия властей… справедливы, обоснованы и разумны.

Как назвать этих людей? Это наш доблестный электорат. Наш «Бессмертный полк-2». С ним мы уверенно шагаем в светлое будущее. Ещё более светлое, чем то, которое нам гарантировали в 1980-м, когда было обещано, что в 2000-м наступит коммунизм.

Русский и «пристёгнутые» к нему народы щедр, богат и высокодуховен. Из своего дырявого кармана он оплатит любую ложь, любые шапкозакидательские амбиции и обещания власти.

«Это мы, Господи. У нас такая история».