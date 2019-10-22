«Дармовая» ипотека для многодетных семей

Разговоры о том, что вот-вот многодетным семьям начнут предоставлять помимо сертификата на материнский капитал, выдаваемого после рождения второго ребёнка, ещё 450 тысяч на погашение ипотеки, начались в феврале 2019 года.

Президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, предложил скорректировать социальный пакет мер по поддержке российских многодетных семей

Путин отметил, что программой льготной ипотеки под 6% воспользовались (на февраль 2019-го) только 4,5 тысячи семей и допустил, что предложенная ставка льготного кредитования и условия её использования не устраивает граждан.

Это так. И людей можно понять. Субсидирование ставки до недавнего времени предполагало минимальный процент по кредиту в течение — максимум! — 8-ми лет.

Президент предложил установить льготу на весь период ипотечного кредитования, выделив в 2019 году 7,6 млрд рублей дополнительных средств, в 2020-м — 21,7 млрд, а в 2021 году — 30,6 млрд.

Предвосхищая повисший в воздухе вопрос, Владимир Путин заявил:

«У нас есть эти деньги. Мы знаем, где их взять»

Далее президент пообещал 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита российским семьям, более того, определил датой начала действия субсидии 1 января 2019 года.

Соответствующий Федеральный закон № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)» был принят Госдумой 19 июня 2019 года и одобрен Совфедом спустя неделю. Президент подписал ФЗ № 157 3 июля 2019 года.

Кто имеет право на поддержку?

Далеко не все многодетные семьи. По умолчанию претендовать на то, что от ипотечного кредита будут «отминусованы» почти полмиллиона (450 тысяч рублей) могут только семьи, в которых мать или отец, а главное — дети являются гражданами Российской Федерации.

Если в условно взятой семье один ребёнок является гражданином не России, а, предположим, Израиля, Зимбабве или Канады, меры государственной поддержки не действуют. 450 тысяч из ипотечного договора «не скостят»

Кроме того, бесполезно пробовать получить эту льготу, если родители были лишены родительских прав или усыновили ребёнка, но решение об усыновлении было аннулировано.

Все ли многодетные семьи, оформившие договор ипотечного кредитования получат «Путинскую субсидию»?

Нет. Только те, где третий или последующие дети появились на свет после 1 января 2019 года и/или ещё появятся до 31 декабря 2022 года. Об этом прямо говорит статья № 2 ФЗ № 157.

Можно ли родить не троих, а шестерых, получая льготу каждый раз?

Нет. Её можно получить однократно. И даже если у вас после 1 января 2019 или вплоть до 31 декабря 2022 года родится тройня, сумма федеральной субсидии не изменится. Она будет составлять «не более 450 тысяч рублей».

Что значит «не более»? Могут дать менее?

Открываем статью № 4 Федерального закона № 157 «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)». Всё становится понятнее. Если сумма вашего основного долга составляла на момент подачи документов на субсидию менее 450 тысяч рублей, получить «наличкой» остаток не выйдет. Оставшаяся от основного долга сумма может быть потрачена на погашение процентов по ипотеке.

Выплата в размере 450 тысяч рублей распространится только на тех, у кого на момент вступления в силу закона уже была оформлена ипотека, а не на тех, кто её только собирается оформить?

Нет. Вы можете оформить договор хоть сейчас, если третий (или последующий) ребёнок в вашей семье родился после 1 января 2019 года. До момента его появления на свет сделать это невозможно.

Статья 5 ФЗ № 157 гласит:

«Полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) […] осуществляется в случае, если гражданином, в части 2 настоящей статьи, до 1 июля 2023 года заключён кредитный договор (договор займа).

Многодетная семья должна брать в ипотеку «новострой» или можно «вторичку»? Можно покупать жильё только у юридических лиц или у физических тоже?

Интересный момент. Федеральный закон № 157 не ограничивает вас в праве выбора.

Но кредитная организация, например, Сбербанк России, куда направился оформлять договор ипотечного кредитования корреспондент РП, выставит жёсткое условие для того, чтобы оформить ипотеку многодетной семье по ставке 5 % годовых.

Только «новостройка». И только юридическое лицо

Для эксперимента был выбран региональный город, расположенный на территории субъекта Российской Федерации (в Вологодской области) — Череповец. Там большую однушку-новостройку действительно можно купить за 1 млн 800 тысяч рублей во вполне приличном и сравнительно новом (Зашекснинском) районе.

Ледовый дворец, гипермаркеты. До завода — градообразующего металлургического комбината «Северсталь», который позволяет каждому горожанину дышать полной грудью, набирая в лёгкие пряный аромат свежей стали, далеко. Запахов не слышно. Божественная российская провинция – да и только.

Несмотря на то, что закон был подписан президентом России ещё 3 июля 2019 года, вплоть до 24 сентября 2019 года специалисты по ипотечному кредитованию в Сбербанке России округляли глаза, услышав, что для многодетных семей лично Путин предусмотрел и утвердил субсидию в размере 450 тысяч рублей.

Дело в том, что Постановление Правительства Российской Федерации от 07.09.2019 № 1170 «Об утверждении Правил предоставления субсидий акционерному обществу «ДОМ.РФ» было разработано не к 3 июля, когда появился ФЗ № 157, а позднее. Оно вступило в силу 25 сентября 2019 года.

Ещё 24 сентября никому из банковских работников Путинские и правительственные нововведения были неведомы.

— Давайте погуглим, — предложил я Кристине, специалисту по ипотечному кредитования граждан в «Сбербанке России», 24 сентября в 15.00. И вместе с ней мы узнали о том, что с завтрашнего дня (25.09.2019 г.) гражданин Российской Федерации, являющийся многодетным отцом, в семье которого третий ребёнок родился после 1 января 2019 года, действительно имеет право оформить ипотечный кредит по льготной ставке 5%, использовав в качестве первоначального взноса сертификат на материнский капитал (453 тысячи рублей), а затем обратиться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тысяч рублей.

Как оформить ипотечный кредит в России? Какие документы для этого нужны?

Если вы не являетесь «резидентом теневой экономики», ваш работодатель не унижает вас выплатами «серых зарплат в конверте», и получка капает два раза в месяц на карту Сбербанка, при этом ваш кредитный скоринг находится на приличном уровне, то ответ будет коротким:

Никаких

Проверить, какой у вас скорринг, начиная с января 2019 года, вы можете дважды в год бесплатно, заказав свою кредитную историю на портале «Госуслуги» (если вы имеете подтверждённый аккаунт), либо в мобильном приложении вашей кредитно-финансовой организации.

В представленном отчёте вы увидите все ваши микрозаймы, все пополнения/списания по кредитным картам, а главное — сможете оценить уровень вашей благонадёжности. Как в школе, по баллам, максимальное количество которых равняется 999-ти.

Лайфхак: если последние два года вы имели одну-две кредитные карты любого российского банка, по которым совершали операции, оплачивая задолженности в рамках льготного периода или хотя бы не допуская просрочек по минимальным платежам, если ваша «закредитованность» не бьёт рекорды, скоринг должен быть на хорошем уровне

При оформлении ипотеки в Сбербанке скачивается мобильное приложение «Домклик», куда подгружаются сканы паспортов заёмщика (и созаёмщика – вашей второй половины). На это уходит менее минуты. Для того, чтобы сфотографировать мобильным телефоном паспорта, времени тоже много не потребуется. Специалисты проконсультируют окажут всестороннюю помощь в том, чтобы вы смогли загнать себя в долговую кабалу лет эдак на тридцать.

Да, ипотеку на новостройку можно взять на 30 лет под 5% — Владимир Владимирович не обманул

Не стесняйтесь задать больше вопросов, чем есть у вас в данный момент на уме. Во-первых, этим вы априорно располагаете к себе представителя кредитно-финансовой организации, которому на всех стажировках говорят, что хороший заёмщик всегда «вынет душу», пытаясь узнать о том, как именно и сколько, до десятичной запятой, можно и нужно будет платить кредит.

А в кассе? А наличными? А через интернет-банк? А кредитной картой? А борзыми щенками?

Рассмотрения заявки не составит более часа. В мобильном приложении появится одобренная сумма, но Путинская субсидия для многодетных в размере 450 000 в этой раскладке отражена не будет по понятной причине: за ней обращаются уже после покупки жилья.

Что интересно? Кредитная организация предусмотрела естественное снижение вашей платёжеспособности. До пенсионного возраста (если он вообще когда-то наступит) вы платите больше, а потом – меньше.

Тем, кому 40 лет, всё ещё дают ипотеку, веря в то, что вы доживёте до семидесяти и умрёте со счастливой улыбкой на лице, зажав в руке последнюю платёжку за свою «однушку» на пороге банка.

На выбор объекта недвижимости, который можно приобрести только в новостройке и только у юридического лица, отводится 90 дней. Если вы не уложитесь в этот срок, заявку будет необходимо подавать вновь.

Покупать можно либо готовое, либо строящееся жильё.

Если система автоматически выставила вам «приобретение строящегося жилья», а вы хотите купить готовое, свяжитесь с поддержкой «Домклик». Вам изменят программу на «Приобретение готового жилья» по телефону.

Только после того, как вы приобрели квартиру в ипотеку, можно прийти в банк и подать заявку на списание 450 000 «путинских». Уменьшат либо количество лет, которые вы должны платить (например поставят 25 вместо 30), либо пересчитают сумму ежемесячного платежа по ипотеке

Оператором новой программы поддержки является ДОМ.рф.

Сколько реально компенсирует государство многодетной семье?

Не барствуя, я покусился на однокомнатную квартиру за 1 810 000 рублей. Вычитаем сумму материнского капитала. Отминусуем «путинские 450 тысяч». В остатке меньше миллиона. Если быть точным — 907 тысяч.

Всё? Или от родного государства можно получить что-то ещё?

Можно. Речь о региональной поддержке. Например, в Вологодской области, где находится Череповец, с 1 января многодетным семьям предоставляется единовременная выплата, которая может быть потрачена на дальнейшую минимизацию долга по ипотеке. Её размер – 223 тысячи рублей.

Сумма рассчитана, исходя из средней стоимости земельного участка, которые предоставляют семьям в Вологодской области. Если раньше семьям предлагали дождаться своей очереди на участок, в которой нужно стоять годами, то сегодня можно получить ещё одну единовременную «поблажку» по ипотеке.

Итак, 907 000 минус 223 000 = 684 000 рублей. Чуть больше трети стоимости жилья

Есть ли «скрытые платежи»?

Не менее 3-4 тысяч будет стоить отчёт об оценке объекта недвижимости, который потребуется для заключения сделки. 10341 рубль каждый год будет стоить страховка заёмщика, который, как говорил Михаил Афанасьевич Булгаков, бывает смертен. А порой, и внезапно смертен. От 3000 до 4000 рублей нужно будет платить ежегодно за страховку квартиры. Именно поэтому стоит выпутаться из долговой кабалы как можно быстрее. Ведь вход рубль. А выход – два.

Такая история.