Причину вспышки коронавируса в окружении Владимира Путина выяснили окончательно
Кремль выяснил причину вспышки коронавируса в окружении Владимира Путина. Раскрыто состояние заболевших.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, близкие к главе государства люди вовремя не ревакцинировались. Как выяснилось, практически у всех «титры упали».
Песков раскрыл, что заболевшие переносят коронавирус «или бессимптомно, или в легкой форме».
«... Ни одного тяжелого случая нет», - заметил пресс-секретарь. Его слова приводит ТАСС.
Путин объявил об уходе на карантин 14 сентября. Перед этим он встречался с паралимпийцами в Кремле, где обмолвился о вспышке коронавируса в своем окружении.
С одним из заразившихся Путин общался целый день. В целом в окружении президента десятки заболевших. Песков заявляет при этом, что у президента отрицательный тест на коронавирус и он абсолютно здоров.