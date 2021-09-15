Песков второй день комментирует состояние Путина после вынужденного ухода на карантин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков второй день комментирует состояние здоровья главы государства Владимира Путина. Интерес к этому оправдан - накануне российский лидер объявил об уходе на карантин после контакта с заболевшим коронавирусом.
Песков повторил сказанное накануне: Путин «абсолютно здоров». Его слова приводит Telegram-канал Пул № 3. По словам кремлевского чиновника, президент «продолжает работать».
«И Путин, и «Спутник V» работают в обычном режиме», - сказал он, отметив, что эффективность президента выше вакцины.
Как долго продлится карантин Путина, Песков затруднился ответить. Точное количество дней определят врачи.
Накануне Песков заявил, что Путин здоров. Тест на коронавирус показал отрицательный результат. Кто заболел в окружении президента, известно. Имен он не привел.